"Слуга народа" возобновляет импорт из России: к чему приведет новое "электро" решение

"Слуга народа" Андрей Герус продавил правку в закон об электроэнергии, которая уже с 1 октября позволила закупать "ток" у агрессора. В то время как страна отказалась от российского газа и с трудом освободилась от энергетического рабства, представитель провластной партии Герус фактически возвращает нас в зависимость от России.

OBOZREVATEL разобрался, зачем Андрей Герус решил "наладить" отношения с РФ и к чему это может привести.

Россия враг, но интересы олигархов дороже

Глава энергетического комитета Андрей Герус без публичного обсуждения внес правку в законопроект, которая разрешила импорт "тока" из РФ, заявил на днях экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Пока весь цивилизованный мир вводит санкции против руководителей энергетических компаний РФ за агрессию против Украины, сама жертва возобновляет с ними отношения.

Ответ очень прост: россияне с радостью будут продавать украинцам дешевую электроэнергию, используя, в том числе, уголь из оккупированных территорий. Украина же в результате военных действий потеряла часть своих активов и теперь для генерации электроэнергии вынуждена тратить больше. Цена на электроэнергию для простых украинцев не меняется, а вот крупный бизнес, в первую очередь владельцы ферросплавных заводов, вынуждены тратить больше.

Как уже писал OBOZREVATEL, Андрей Герус тесно связан с несколькими украинскими олигархами, и большинство его инициатив еще в качестве эксперта были связаны с тем, чтобы удешевить электроэнергию для крупного бизнеса. Хотя при этом именно он, будучи членом Нацкомиссии по электроэнергии и коммунальным услугам, принимал решение повысить тариф на "ток" для простых украинцев.

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Сейчас же, снова в угоду конкретным олигархам, Герус дал им возможность, несмотря на войну, санкции и агрессию, покупать дешевую электроэнергию в России. К чему это приведет?

Первое – удар по украинской энергетической безопасности. Есть два варианта – развивать собственную генерацию, инвестируя в нее средства, или же покупать дешевые энергоресурсы у россиян. Но для РФ это в первую очередь не бизнес, а возможность влиять на страну.

Манипулируя газом, они много лет шантажировали страну и выбивали для себя политические дивиденды, аренду Севастополя и т.д. Сейчас же они с радостью будут продавать дешевый "ток", чтобы поставить на ноги украинскую генерацию и сделать нас зависимыми от российского импорта.

В случае существенных объемов импорта дешевой электроэнергии это:

• снизит производство "тока" украинскими компаниями, ограничит их возможности развивать собственные мощности;

• за счет росте импорта снизится ВВП, будет оказываться давление на платежный баланс и курс гривни;

Второе – политические последствия. Уже сейчас западные дипломаты недоумевают – почему они должны вводить санкции из-за агрессии против Украины, в то время как сама "жертва" такой агрессии продолжает торговать с оккупантом? Кроме того, так как "правка Геруса" появилась с целым рядом нарушений, ее не рассматривал комитет по вопросам европейской интеграции.

В 2025 году Украина должна начать работать в синхронном режиме с энергосистемами стран Европы (присоединение к ENSTO-E). До этого, мы должны отключиться от энергосистем РФ и продемонстрировать возможность работать в автономном режиме.

Если же до этого момента уже заключат длительные контракты, после отсоединения это приведет к судебным искам против Украины, что затормозит процесс интеграции с энергетической системой ЕС.

Герус внес правку с нарушениями

Саму правку, которая убрала запрет импорта электроэнергии из РФ, внесли в законопроект, который касался атомного регулирования! Фактически ни журналисты, ни сами парламентарии не обратили особого внимания на то, что в документ внесли норму, которая исключает один из пунктов статьи "О рынке электроэнергии".

Хотя при этом, чтобы не нарушать уже существующие договоренности и подписанные соглашения с ЕС, прежде чем принимать такое решение, парламентарии должны были получить вывод (рекомендаций) от Европейской Комиссии.

Более того, никаких дискуссий о возможных последствиях не было. Хотя такое решение имеет не только политические и экономические факторы влияния, но и может ударить по безопасности страны.

Энергетическая независимость Украины – это уже давно не экономический вопрос, а дело национальной безопасности. И выбор: с кем торговать и у кого покупать, должен основываться не только на цене. Покупая электроэнергию у России, мы фактически будем давати деньги на пули, которые попадут в наших же воинов. Более того, соглашаясь на дешевые подачки, мы можем убить свою собственную генерацию.

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