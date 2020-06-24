Банки могут заблокировать деньги украинцев и устроить тотальную проверку: как отстоять права

В Украине финансовые учреждения уже несколько месяцев работают по новым правилам финмониторинга. В СМИ до сих пор появляются "пугалки" о запретах на переводы и расписки за депозиты, а сами украинцы продолжают задаваться вопросом: кого и как проверяют и почему блокируют счета.

О том, как работают новые правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как меня могут проверить?

На каждого украинца банки должны собрать целый перечень документов. Помимо паспорта, кода, места регистрации и фактического проживания, Нацбанк также, к примеру, обязал узнавать номер записи в Едином демографическом реестре (если есть). Всех подряд проверять не нужно. Но если клиент попал в список тех, у кого высокие риски, придется проверить источник происхождения средств.

Что интересно, критерии "риска", которые утвердил Нацбанк, достаточно размытые. "Опасными" могут посчитать:

клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;

тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);

тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;

клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.

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Помимо нормы о "пяти тысячах", о которых уже неоднократно писал OBOZREVATEL (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений. Клиента нужно проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы ;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

При снятии депозита на 200 тыс. грн у меня могут попросить расписку?

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что часть банков просит у своих клиентов расписки с просьбой указать, на какие цели пойдут средства. Правда, ни в опрошенных OBOZREVATEL банках, ни в экспертной среде эту информацию не подтвердили.

"Если какой-то банк требует у вас расписку, чтобы получить свой депозит и зачем-то просит назвать, куда вы потратите или инвестируете деньги, смело отказывайте. Банк может запросить источник происхождения средств в момент, когда вы открываете депозит. Но уже существующий депозит – деньги клиента. Это просто нарушение всех прав, это даже нарушает Конституцию. Отказывайте такому банку, звоните на линию НБУ и оставляйте жалобу", – рассказывает эксперт в сфере финансового мониторинга, ответственный сотрудник по финмону одной из крупных кредитных организаций Елизавета Стожар.

В пресс-службе ПриватБанка OBOZREVATEL заявили, что о подобных требованиях слышат впервые, сами же никаких справок для снятия депозита никогда не просят. Единственное, если речь идет о крупной сумме, могут попросить предупредить о снятии заранее, чтобы в отделение банка привезли наличку.

"У кого не хватает технологий, справки могут брать по любому поводу"

Еще несколько недель назад замглавы НБУ Екатерина Рожкова отмечала: те банки, которые излишне контролируют клиентов, блокируют даже незначительные операции, слишком усердствуют и их финансовый мониторинг могут признать неэффективным.

В законе о новом финансовом мониторинге сказано, что суммы от пяти тысяч гривен можно переводить только после идентификации. На практике это означает, что через терминалы "анонимно" можно перевести сумму до пяти тысяч, а если нужно больше – придется подтвердить свою личность, например, воспользовавшись банковской картой.

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Но, как оказалась, часть банков пошла на странный шаг и решила повально проверять все переводы на источник происхождения средств. "Есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки. К счастью, таких немного. Когда люди жалуются, я обычно отвечаю – если ваш банк так себя ведет, поменяйте его", – заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Действительно, многое зависит от того, в каком банке у вас открыт счет. "Финансовый мониторинг это непростая штука. Для этого нужны технологии и специалисты. У кого их не хватает, могут брать справки по любому поводу", – подытожил в разговоре с OBOZREVATEL пресс-секретарь одного из крупных банков.

Условно банки можно поделить на несколько групп. Для первой – новые правила финансового мониторинга не вызвали особых проблем, они и до этого инвестировали огромные суммы в контроль. Второй же группе пришлось поспешно адаптироваться к новым условиям, и страховаться дополнительными проверками, блокировками и сбором справок, чтобы не тратиться на разработку программного обеспечения и покупку технологий.