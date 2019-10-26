Компенсации авиакомпаниям из-за России: в МАУ сделали заявление

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ожидает от государства компенсаций за рейсы в обход России.

Об этом рассказал в эфире ObozTV президент МАУ Евгений Дыхне. По его словам, в авиакомпании готовы обсуждать любые экономически обоснованные механизмы, которые будут предложены правительством Украины и Министерством инфраструктуры.

Как сообщил Дыхне, на сегодняшний день из механизмов компенсации авиаперевозчикам было предложено только убрать НДС на внутренних рейсах.

"Этот механизм не может быть механизмом компенсации для авиакомпаний. Это механизм уменьшения стоимости для пассажиров. Компания является финансовым агентом государства. В данном случае, она берет НДС и отдает государству. Поэтому мы конечно поддерживаем эту норму, но она не может носить никакого компенсационного характера для самих авиакомпаний. На бюджет авиакомпании влияния этой нормы нет", – пояснил он.

Президент МАУ заявил о готовности обсуждать любой механизм, который будет предложен.

"Но, к сожалению, мы не увидели пока ни одного предложения. А время не терпит, потому мы заранее попытались построить диалог с государством. При отсутствии этого диалога спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы, к сожалению, сегодня идем на сокращение маршрутов, доставляя этим большие неудобства нашим пассажирам", – отметил Дыхне.

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, президент МАУ Евгений Дыхне также рассказал, как пассажиры отмененных рейсов авиакомпании смогут получить компенсацию.

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