Компанию, купившую гостиницу "Днепр", основал игрок в покер, – СМИ
Компанию "Смартленд", которая на аукционе выкупила киевскую гостиницу "Днепр" за 1,11 млрд грн, основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.
Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные систем Opendatabot и Clarity Project. Журналисты отметили, что Петтери связан с компанией Olympic Entertainment Group AS, которая судиться с Украиной из-за запрета азартных игр в 2009 году.
Сейчас учредителями фирмы "Смартленд" указаны ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако в 2018 году ею вместе с Терещуком определенное время владел Ванхапелто Петтери. Согласно реестру Эстонии, Петтери является членом правления эстонских компаний Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ.
"Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале Cash Game. Этот фестиваль проводился в Casino Malta, которое принадлежит Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group", – пишет издание.
В 2018 году эстонская компания Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения в Украине запрета на игорный бизнес.
У компании было 23 игорных заведений. Она утверждает, что после введения запрета потеряла 40 млн евро и просит признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций. Также компания требует взыскания материального ущерба с Украины и компенсацию расходов на арбитражное производство.
Юридическим адресом "Смартленда" указана улица Киевская, 130 в Броварах Киевской области. Журналист Алексей Братущак отметил, что по этому адресу находится обычный жилой дом.
Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании ООО "Смартленд", которая победила в аукционе.