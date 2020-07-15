Компанию, купившую гостиницу "Днепр", основал игрок в покер, – СМИ

Компанию "Смартленд", которая на аукционе выкупила киевскую гостиницу "Днепр" за 1,11 млрд грн, основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные систем Opendatabot и Clarity Project. Журналисты отметили, что Петтери связан с компанией Olympic Entertainment Group AS, которая судиться с Украиной из-за запрета азартных игр в 2009 году.

Сейчас учредителями фирмы "Смартленд" указаны ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако в 2018 году ею вместе с Терещуком определенное время владел Ванхапелто Петтери. Согласно реестру Эстонии, Петтери является членом правления эстонских компаний Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ.

"Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале Cash Game. Этот фестиваль проводился в Casino Malta, которое принадлежит Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group", – пишет издание.

В 2018 году эстонская компания Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения в Украине запрета на игорный бизнес.

У компании было 23 игорных заведений. Она утверждает, что после введения запрета потеряла 40 млн евро и просит признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций. Также компания требует взыскания материального ущерба с Украины и компенсацию расходов на арбитражное производство.

Юридическим адресом "Смартленда" указана улица Киевская, 130 в Броварах Киевской области. Журналист Алексей Братущак отметил, что по этому адресу находится обычный жилой дом.

Юридический адрес "Смартленда" Facebook Алексея Братущака

Facebook Алексея Братущака

Facebook Алексея Братущака

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании ООО "Смартленд", которая победила в аукционе.