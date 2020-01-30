Лоббирует Богдан: SOCAR может приватизировать Одесский припортовый завод

Азербайджанская энергетическая компания SOCAR заинтересовалась в приватизации ПАО "Одесский припортовый завод".

В среду, 29 января, представители компании вместе с представителями Фонда государственного имущества Украины осмотрели ОПЗ. Об этом сообщил заместитель директора завода Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

По его словам, вместе с представителями компании на завод прибыл глава Офиса президента Андрей Богдан.

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SOCAR может приватизировать Одесский припортовый завод Коллаж

"Встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну", — сказал Щуриков.

Он подчеркнул, что представителей SOCAR "приятно поразило" техническое состояние завода.

"Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в будущей приватизации "Одесского припортового завода", — добавил Щуриков.

Стоит отметить, что симпатии Офиса президента к компании были заметны еще раньше. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал селфи с фастфудом на заправке SOCAR. На фото также присутствовали Андрея Богдан и заместители главы государства - Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.

Фото Зеленского на заправке SOCAR Facebook Зеленского

Ранее OBOZREVATEL писал, что киевский апелляционный суд признал и разрешил выполнение постановления Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа за поставки газа.

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