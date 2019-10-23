Компания Сименс Украина представила оборудование для предотвращения кибератак на энергоподстанции Украины

Компания Сименс Украина представила на украинском рынке оборудование, позволяющее построить электрическую подстанцию с многоуровневым управлением и защитой от внешнего вмешательства и кибератак — микропроцессорные устройства управления и релейной защиты линейки SIPROTEC и программного комплекса SICAM PAS.

Оборудование предназначено для защиты энергосистем Украины. Все хорошо помнят кибератаку, которая произошла в декабре 2015 года, и которая считается первой успешной попыткой вмешательства в энергосистемы страны. В результате без электроснабжения остались более 230 тысяч потребителей.

Кроме того, хакеры перезаписали программное обеспечение, отключили учетные записи операторов и стерли содержание рабочих станций и серверов. В отличие от WannaCry*, случай кибератаки на энергосистемы Украины представлял собой преднамеренную и многовекторную "кампанию". Чтобы осуществить атаку, хакеры должны были пройти несколько этапов. Защитить систему от каждого из них было бы достаточно сложно.

Однако атака не состоялась бы, если бы была обнаружена исходная фишинговая атака на один-единственный офисный ноутбук. Хакерам удалось поразить ноутбук вредоносной программой, получить доступ к платформе операционной технологии, собрать имеющуюся в системе информацию и установить целевую вредоносную программу. Только после этого с использованием заранее организованного прохода была запущена атака.

Для идентификации угроз и реализации мер по противодействию им в реальном времени необходима тесная интеграция решений, процессов и людей, работающих в сфере кибербезопасности. Новая комплексная стратегия кибербезопасности Сименс направлена на поддержание безопасности на уровне современных стандартов.

Устройства SIPROTEC Siemens представляют собой мощное и совершенное семейство микропроцессорных реле защиты и управления. Они могут применяться на электрических подстанциях любого класса напряжения. Это позволяет энергетическим компаниям безопасно управлять своими системами. Последние могут быть уверены в корректной работе устройств автоматики и защиты SIPROTEC в случае возникновения аварийной ситуации на участке сети.

Другой продукт, который используется для построения автоматизированной системы управления технологических процессов объектов энергетики, — SICAM Power Automation System. Он выполнен как модульная система с открытыми интерфейсами обмена данных, соответствует всем требованиям современных систем управления энергосистемами и отдельными электроустановками для промышленных производственных объектов. Система визуализации SICAM SCC, которая имеет простой и понятный пользовательский интерфейс, используется для надежного управления элементами энергосистемы и комплексного мониторинга всех процессов на объекте.

Сегодня энергетические компании осознали, что прогрессирующие темпы цифровизации привели к устранению границ между офисами и инфраструктурными объектами, которыми они управляют. Многие взломы, в том числе описанный выше, можно было бы предотвратить, если бы на подстанциях было установлено надежное оборудование, программное обеспечение регулярно обновлялось, пароли были более устойчивыми, а люди действовали быстрее.

WannaCry* — Во второй половине дня 12 мая 2017 года начали появляться сообщения об атаке этой программы-шантажиста. Через несколько часов атака обнаружилась на экранах компании Deutsche Bahn в Германии и Национальной службы здравоохранения (NHS) в Великобритании. Позднее в тот же день Европол сообщил, что атака программы-шантажиста WannaCry привела к заражению более 230 тысяч компьютеров в более чем 150 странах. Но она коснулась не только компьютеров: NHS стала одной из крупнейших организаций, которые подверглись атаке; по оценкам, могли быть заражены до 70 тысяч устройств, в том числе сканеры МРТ, холодильные установки для хранения крови и другое оборудование. В день атаки службам NHS пришлось отклонять вызовы, которые не имеют критической важности, и многим машинам скорой помощи пришлось изменить маршруты.

Атака вируса WannaCry не была направлена на какую-то конкретную систему — это была рассеяная атака, рассчитанная на заражение как можно большего количества систем. Нанесенный ущерб составил миллионы долларов.

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