Компания Siemens разработала приложение Comfy для управления рабочим местом на около 600 объектах по всему миру

Глобальное развертывание программы "интеллектуального" офиса для безопасного возвращения на рабочее место закладывает основу для создания инновационных цифровых рабочих мест.

Первый этап предусматривает возвращение сотрудников на рабочие места во время пандемии COVID-19, а второй — добавление дополнительных функций для управления "умным" офисом.

В результате приложение станет доступным для 100 тысяч сотрудников компании Siemens из 30 стран.

Инициатива поддерживает новую рабочую модель компании Siemens — работу в удаленном режиме.

К октябрю этого года Siemens планирует развернуть решение Comfy для 100 тысяч сотрудников на около 600 объектах своих международных офисов. Это даст сотрудникам возможность безопасно вернуться на рабочие места во время пандемии, а также закладывает основы для более гибкой, ориентированной на будущее работы. Для подключения сотрудников к офисной среде приложение Comfy объединяет данные о расположении объекта, эксплуатационные характеристики объекта и интеллектуальные данные о строении с широким спектром требований пользователей.

Доступ к программе получат более 100 тысяч сотрудников компании Siemens из 30 стран. На первом этапе упрощенная версия программы будет предоставлять каждому сотруднику важнейшую информацию об офисе. Кроме того, она будет содержать самые актуальные общие и локальные новости о COVID-19, а также правила охраны здоровья и труда.

Пандемия вызвала рост спроса на цифровые инструменты, а также подчеркнула значение офисных помещений для эффективного сотрудничества и коллаборации. Сотрудники смогут зарегистрировать свое присутствие и получать информацию о своем офисе, чтобы принимать обоснованные решения о том, как и когда они смогут безопасно вернуться на рабочее место. Это также позволит определять ежедневные ограничения на перемещение и пребывание в офисе, а также соблюдать их, обеспечивая соответствие офисов местным нормам физического дистанцирования.

"Наша главная задача — защитить наших сотрудников, чтобы они могли безопасно и уверенно вернуться на рабочее место, где бы они ни находились. С помощью технологий "интеллектуального" офиса мы можем изменить способ работы, — говорит Роланд Буш (Roland Busch), заместитель генерального директора и член Правления Siemens AG. — Программа Comfy поддерживает нашу новую модель работы в удаленном режиме, что дает нашим сотрудникам возможность лучше планировать свое рабочее время".

На втором этапе развертывания приложения для улучшения условий работы на рабочих местах в Siemens планируют добавить другие возможности по набору функций Comfy. Сотрудники смогут забронировать конкретные комнаты и столы, просматривать офисы и здания с помощью карт, находить коллег и настраивать комфортные температуру и уровень освещения.

Кроме того, приложение для управления рабочим местом позволит информировать сотрудников о новых процедурах безопасности в каждой зоне, помогая им найти безопасное рабочее пространство или немноголюдные маршруты.

Чтобы обеспечивать соблюдение предустановленных ограничений по загруженности пространства, можно использовать датчики и беспроводные технологии, такие как Bluetooth и Wi-Fi, а также анализ рабочих мест. Системы управления доступом могут ограничивать количество людей, которые посещают и покидают помещение. Они могут контролировать интенсивность потока, изменяя временные промежутки доступа у дверей и турникетов, чтобы обеспечивать соблюдение безопасной дистанции между людьми, входящими в определенную зону.

Системы позиционирования в сочетании с аналитикой можно применять для сегментации офисного пространства, чтобы равномерно распределять сотрудников с учетом ограничений по плотности. Кроме того, аналитические данные можно использовать для отправки офисным работникам push-сообщений в реальном времени, сообщая им об опасности превышения максимального количества людей в определенном пространстве и помогая выбирать место в менее людных зонах.

Также появится возможность совместить приложение с сетью датчиков IoT дочерней компании Сименс Enlighted Inc. Она даст сотрудникам возможность просматривать занятость рабочих станций, заполненность комнат и офисов в режиме реального времени.

Siemens AG (Берлин и Мюнхен) – международный технологический концерн, который вот уже более 175 лет является синонимом технического совершенства, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность во многих странах и специализируется в таких областях, как производство и распределение энергии, интеллектуальная инфраструктура для зданий и распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация промышленных отраслей. В 2019 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 86,8 млрд евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд евро. На конец сентября 2019 года в Siemens работало 385 тысяч сотрудников по всему миру. Узнать больше о компании можно на ее веб-сайте.

ДП "Сименс Украина" является дочерним предприятием компании Siemens AG (Берлин и Мюнхен). В Украине компания работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, фокусируясь на электрификации, автоматизации и цифровизации, является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей промышленного и энергетического комплексов Украины. Главный офис компании расположен в Киеве, филиалы – в Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Кривом Роге. Более подробная информация доступна на украинском веб-сайте компании.

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