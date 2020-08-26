Компания Siemens представила решение, позволяющее организовать и контролировать соблюдение социальной дистанции на производстве

Производители по всему миру сейчас сталкиваются с новыми проблемами, пытаясь поддержать или восстановить работу в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. В процессе подготовки к новой реальности производители должны учитывать дополнительные аспекты безопасности сотрудников, в том числе создание производственных сред и рабочих процессов, которые отвечают требованиям социальной дистанции.

Опираясь на надежное и проверенное годами эксплуатации аппаратное и программное обеспечение, компания Siemens создала новое решение, которое позволяет компаниям быстро и эффективно моделировать взаимодействие работников друг с другом в масштабах производственной линии и завода. Новое решение также позволяет создавать цифрового двойника, чтобы гарантировать безопасность работника, вносить изменения и оптимизировать организацию рабочего пространства.

Системы SIMATIC для определения местоположения в реальном времени (RTLS) производства Siemens способны непрерывно измерять расстояния между работниками, предоставлять сотрудникам визуальную обратную связь в реальном времени относительно расстояния между ними и вести журнал всех перемещений и взаимодействий.

Сочетание SIMATIC RTLS компании Siemens с цифровым аналогом реальной производственной среды позволяет компаниям моделировать взаимодействие сотрудников с оборудованием и друг с другом, прежде чем внести изменения в реальную производственную среду.

Передаточные устройства SIMATIC RTLS, встроенные в нагрудные бейджи, сотрудники носят в качестве средств индивидуальной защиты. Приемники RTLS непрерывно отслеживают перемещения рабочих на производственной линии. Когда два сотрудника находятся в зоне риска (например, на расстоянии менее двух метров), на их значках отображается предупреждение.

Данные, собранные таким образом, могут быть проанализированы для выявления "горячих точек". Такие ситуации легко моделировать с помощью цифрового двойника, реализуемого с помощью программного обеспечения Siemens Tecnomatix Process Simulate и Plant Simulation. Используя собранные данные, можно моделировать новые производственные схемы или рабочие процессы, пока не будет найден вариант, который обеспечивает безопасность работы и жизнедеятельности сотрудников.

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах мира и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и цифровизация. "Сименс" — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2019 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 86,8 млрд евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд евро. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.

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