Компания Pepsi чуть не разорилась из-за неудачной лотереи: история провала

Компания Pepsi в начале 1992 года запустила на Филиппинах рекламную кампанию в которой обещала денежные призы тем, кто найдет "счастливое число" под крышечкой. Однако выигрышных номеров из-за ошибки напечатали слишком много, что вылилось в бунты и погромы.

Эта история оказалась одним из крупнейших маркетинговых провалов в истории. Об этом говорится в публикации "Бабеля"

Pepsi хотела потеснить с рынка своего главного конкурента – Coca-Cola. Это была лотерея, суть которой заключалась в том, что на крышечках печаталось трехзначное число с суммой выигрыша - от ста до миллиона песо.

Кампания была очень успешной, и продажи Pepsi резко возросли. Во время финального конкурса выигрышным стал номер 349. Но оказалось, что на заводе по ошибке напечатали 800 тысяч крышечек с таким номером, причем половина из них – с выигрышем на миллион.

Всего на руках оказалось около 600 тысяч таких выигрышных крышек на общую сумму в 32 миллиарда долларов.

И самая выигрышная крышечка с номером 349 Facebook / Ryan Castilla

Компания не смогла выплатить такие деньги, а возмущенные победители объединились в "Альянс 349" и устроили протесты в столице страны, Маниле. Постепенно протесты переросли в беспорядки, столкновения с полицией и продолжались больше года. В результате пострадали десятки людей и пятеро погибли.

Pepsi почти разорилась из-за штрафов и десятки тысяч судебных исков.

Протесты в Филиппинах из-за Pepsi Twitter / André Fran

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая 2020 прошло 136 лет, как в продаже появилась Coca-Cola. Позиционировалась она как лекарство от многих страшных болезней вроде гастрита и импотенции, и продавалась по пять центов за стакан.