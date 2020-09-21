Компания Novus сделала первый шаг к покупке в Украине сети супермаркетов Billa

Компания Novus, которая владеет одноименными супермаркетами, объявила, что купит сеть магазинов BILLA Украина. Советником по стороны покупатели выступила украинская фирма Altius Capital.

На данный момент сделка подлежит одобрению Антимонопольным комитетом Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Altius Capital.

"Соглашение структурировано как приобретение компанией UAB Consul Trade House (акционер Novus Украина) 100% доли в капитале ПИИ "Билла Украина", – сообщили в компании.

Novus развивает в Украине сеть розничных магазинов с 2009 года. В Украине Novus представлен сетью из 46 магазинов. Общая площадь торговых комплексов Novus Украины составляет более 220 тыс. кв. м.

Австрийская сеть Billa в Украине, входящий в REWE Group, насчитывает 35 магазинов, расположенных в Киеве, Киевской области и Житомире.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские супермаркеты очень часто устраивают акции с фейковых скидками, манипулируют с весом упаковок, а цены на один и тот же товар в разных магазинах могут отличаться в 2,5 раза. Об этом заявил народный депутат Марьян Заблоцкий.