Компания Коломойского выплатила долг перед Нацбанком

Никопольский завод ферросплавов, входящий в структуру бизнеса миллиардера Игоря Коломойского, досрочно выплатил долг по кредитам, которые через ПриватБанк взял у Нацбанка.

Об этом сообщают в прес-службе регулятора в понедельник, 9 сентября.

"6 сентября 2019 АО "Никопольский завод ферросплавов" досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Никопольский завод ферросплавов", принадлежащий миллиардеру Игорю Коломойскому, согласился частично погасить часть долга по кредитам, которые через ПриватБанк взял в НБУ.

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