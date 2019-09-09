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10 сентября • обновлено в 06:33
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/ Рынки и компании

Компания Коломойского выплатила долг перед Нацбанком

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Никопольский завод ферросплавов, входящий в структуру бизнеса миллиардера Игоря Коломойского, досрочно выплатил долг по кредитам, которые через ПриватБанк взял у Нацбанка.

Об этом сообщают в прес-службе регулятора в понедельник, 9 сентября.

"6 сентября 2019 АО "Никопольский завод ферросплавов" досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода", – сообщили в НБУ.

Компания Коломойского выплатила долг перед Нацбанком

Как сообщал OBOZREVATEL, "Никопольский завод ферросплавов", принадлежащий миллиардеру Игорю Коломойскому, согласился частично погасить часть долга по кредитам, которые через ПриватБанк взял в НБУ.

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Тема
Банковская система
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Национальный банк Украины
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"согласился частично погасить часть долга по кредитам"- так пишут акулы пера на обозе.
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