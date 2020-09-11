Компания Коломойского выиграла конкурс на управление активами УМХ

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) назвало победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" ООО "1+1 Интернет".

Об этом сообщила пресс-служба АРМА. Предприятие-победитель входит в группу "1+1 медиа" Игоря Коломойского.

"Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно", – сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что предложения других участников были в несколько раз меньше.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет".

Управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева в 2017 году наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества беглого олигарха Сергея Курченко. Были арестованы корпоративные права и имущество, принадлежащее "Украинскому медиа-холдингу".

В сеть слили переписку зампреда АРМА Владимира Павленко с министром юстиции Денисом Малюськой. Член Кабмина сообщил, что УМХ Курченко "хочет себе" Кирилла Тимошенко, замглавы ОП, отвечающего за информационную политику.