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Компания Коломойского впервые пошла на уступки перед НБУ

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"Никопольский завод ферросплавов", принадлежащий миллиардеру Игорю Коломойскому, согласился частично погасить часть долга по кредитам, которые чере ПриватБанк взял в НБУ.

Компании подписали мировое соглашение, утвержденное Хозяйственным судом Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

"Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил "Никопольский завод ферросплавов", последний обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк Украины обращал взыскание в этом процессе", – говорится в сообщении.

В мае 2018 года Нацбанк подал суд исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

Решение судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка путем заключения мирового соглашения состоялось впервые.

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В НБУ добавили, что в 2018 году подали 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

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Тема
Банковская система
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Никополь
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