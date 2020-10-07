Компания Беко подарила аппараты ИВЛ украинским больницам

Компания Беко — ведущий производитель бытовой техники в Европе — подарила аппараты ИВЛ в больницы Украины, чтобы поддержать команды медиков в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом.

5000 аппаратов для спасения жизней были произведены на некоммерческой основе на заводе электроники Çerkezköy материнской компанией Arçelik, чтобы покрыть нужду на национальном и международном уровнях. 2660 аппаратов были переданы в 21 страну, включая страны, которые наиболее пострадали от пандемии, в частности в Бразилию. Оборудование также было отправлено в Сомали, Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, ОАЭ, Чад, Дагестан, Эквадор, Казахстан, Киргизстан, Колумбию, Ливию, Нигер, Нигерию, Узбекистан, Румынию, Сирию, Судан, Марокко и Ирак.

Аппараты ИВЛ от компании Беко

Четыре аппарата ИВЛ представители Беко решили подарить и медицинским учреждениям в Украине. Три аппарата установили в Областной клинической больнице в Ивано-Франковске — одной из опорных украинских больниц в лечении пациентов с COVID-19. И еще один аппарат ИВЛ передали в Городскую больницу в Броварах в реанимационное отделение для новорожденных. Таким образом компания Беко стремится поддержать как пациентов с COVID-19, так и тех, кто нуждается в помощи 24/7, вне зависимости от условий пандемии.

"Кажется, лишним будет любой комментарий. Аппараты ИВЛ имеют жизненно важное значение для лечения COVID-19. И дело не только в коронавирусе. Три новых аппарата в больнице — это шесть здоровых легких и три спасенные жизни уже сегодня. Через год таких спасенных жизней будет сотни. Через десять лет, возможно, тысячи. Мы безгранично благодарны компании Беко за эту поддержку и их социально ответственную позицию", — говорит Владимир Протас, исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета".

Генеральный директор Беко Украина Арбатли Алп и Владимир Протас

Директор Броварской городской больницы и заслуженный доктор Украины, Багнюк Валентин, со своей стороны добавляет: "Первое, что делают при оценке состояния ребенка сразу после рождения — это проверка дыхания. При любом отклонении от нормы младенца мгновенно подключают к аппарату ИВЛ. Второй этап — это оценка сердечных сокращений. Если они замедленные, необходимо питание 100% кислородом через аппарат ИВЛ. Третий и последний этап — оценка цвета кожных покровов. Если есть какие-либо отклонения от нормы, также необходимо питание 100% кислородом через ИВЛ. Таким образом новый аппарат ИВЛ в реанимации новорожденных нашей больницы — это гарантия спасения, становления и здоровья будущих малышей".

Директор Броварской городской больницы и заслуженный доктор Украины Валентин Багнюк

Аппараты ИВЛ были разработаны коллективными усилиями в сотрудничестве с ведущими турецкими предприятиями под руководством Министерства промышленности и торговли, а также Министерства здравоохранения Турции. 120 инженеров, включая 60 сотрудников Arçelik и специалистов из компаний BioSys, Baykar Technologies и Aselsan, вместе разработали и протестировали первоначальный прототип в условиях строгих дедлайнов в две недели, используя высокоскоростные технологии прототипирования Arçelik Garage — открытого инновационного центра в Стамбуле.

"Более 50 лет мы разрабатываем технику, которая вдохновляет людей вести здоровый образ жизни. Создавать здоровое общество — наша глобальная миссия. И сейчас, когда весь мир охватила пандемия COVID-19, мы не могли остаться равнодушными. Мы с гордостью передаем украинским больницам Броваров и Ивано-Франковска ИВЛ аппараты, которые были собраны на наших производственных мощностях в Турции, и надеемся, что в дальнейшем они помогут спасти не одну жизнь. С помощью своих инженерных, инновационных и производственных возможностей мы всегда будем заботиться о здоровье общества", — комментирует генеральный директор Беко Украина, Арбатли Алп.

Генеральный директор Беко Украина Арбатли Алп

beko — международный бренд бытовой техники, входящий в группу компаний Arçelik, которая представлена ​​в более 140 странах. Компания предлагает линейки продуктов, включающих бытовую технику, кондиционеры и мелкую технику. beko — европейский лидер среди брендов на рынке отдельностоящий бытовой техники для дома и крупнейший бренд бытовой техники в Великобритании. Бренд является главным партнером ФК "Барселона", именным партнером мужской баскетбольной команды "Фенербахче" и официальным поставщиком Европейского чемпионата League of Legends (LEC).