ПриватБанк соврал? Компании Суркисов опровергли обвинения в подделке подписей

Государственный ПриватБанк обвинили в публикации на его сайте недостоверной информации о том, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были якобы открыты по поддельным документам.

Об этом заявил представитель этих компаний Виктор Борух. "В этой "статье" указано, что якобы подписи от имени директоров компаний-учредителей компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP на заявлениях об открытии исполнительного производства по принудительному выполнению постановления об обеспечении иска Печерского районного суда города Киева от 09.02.2017 по делу №757/7499/17-ц были выполнены другими лицами. Это – циничная подмена фактов", – заявил Борух.

ПриватБанк

По его словам, документально зафиксировано, что Антри Лампру, Екатерина Леониду, Элени Корелиду, Андреас Софоклеус действительно подписывали заявления об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению постановления об обеспечении иска Печерского районного суда города Киева от 09.02.2017 по делу №757/7499/17-ц от имени компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

"Более того, такие заявления передавались мне как официальному представителю Компаний. В дальнейшем на основании выданных Компаниями на мое имя апостилированных доверенностей я подал заявления об открытии исполнительного производства в Печерский РВДВС в Киеве. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что "эксперт", который якобы составил "Выводы экспертизы", на которые ссылается АО КБ "Приватбанк", в действительности не имеет соответствующего свидетельства (оно признано недействительным), что документально отражено в Реестре аттестованных судебных экспертов", – сказал Борух.

По его словам, все вышесказанное является подтверждением того, что утверждение о якобы поддельные подписи на заявлениях, поданных от упомянутых им компаний является откровенной фальсификацией фактов.

"К большому сожалению, это дело уже давно вышло за пределы юридической плоскости – и перешла в плоскость политическую. Сейчас в публичной сфере руководством АО КБ "Приватбанк" ведется неприкрытая информационная война против его оппонентов, которые законно пытаются отстоять свои интересы. Опубликованная АО КБ "Приватбанк" манипулятивная информация имеет все признаки желания его руководства отвлечь внимание общества от невыполнения им своих обязанностей перед компаниями на основании судебных решений, вступивших в законную силу", – написал Борух.

В связи с этим он заявил, что компании оставляют за собой право в случае неспростування обнародованной ПриватБанком информации обращаться за защитой своей деловой репутации в суд.

Что происходит в суде?

Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка из -за давления на судей .

Судьи отказались работать в условиях, когда еще до окончательного решения их обвиняют в предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство Минюста (представляет интересы Кабмина) о приостановлении действия постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Напомним, решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

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