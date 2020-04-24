Компании группы "Приват" начали отдавать долги "Укрнафте"

Компания "Укрнафта" получила 774 млн грн в счет погашения долгов от компаний, которые входят в орбиту группы "Приват".

Средства перечисляются за нефть, которая была поставлена в 2015 году, по мировым соглашениям с пятью компаниями. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрнафти".

В пресс-службе уточнили, что погашение идет от компаний "Техтрейд Групп", "Гарант-УТН", "Галнафта", "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд" и "Котлас".

"Реструктуризация предусматривает погашение долга частями в течение 3-6 лет. К сумме выплаты также будут входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года. По состоянию на начало декабря 2019 года сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Фирма "Арлан", конечными владельцами которой являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, отсудила у ПриватБанка 17,3 грн.

ПриватБанк полностью рассчитался с долгами по кредитам рефинансирования на общую сумму 7,6 млрд гривен, которые бывший владелец банка Игорь Коломойский взял у НБУ до национализации учреждения.