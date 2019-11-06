"Колоссальный зашквар": Дубинский обвинил Милованова и Гончарука в срыве конкурса

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил организаторов отбора на должность Госсекретаря Минэкономразвития в его срыве после того, как в финал не вышел "нужный" претендент.

Об этом депутат написал на своем канале в Телегараме и выпустил видеоролик. По его словам, в этом могут быть заинтересованы министр экономразвития Тимофей Милованов и премьер Алексей Гончарук. "Колоссальный зашквар", – прокомментировал Дубинский.

Dubinsky.pro

Госсекретарь министерства – административная, а не политическая фигура, которая руководит его аппаратом. Он выбирается на конкурсе на 5 лет и остается на должности, даже если уходит министр.

"Милованов пытался протянуть на должность госсекретаря своего "решалу" – Германа Глущенко. Он работал в Администрации президента Януковича до середины 2013 года. Занимался надзором за управлением юстиции, Минюстом. Каким-то образом не попал под люстрацию. Очень дружит с Миловановым и главное – играет в футбол с Гончаруком", – сказал Дубинский.

Герман Галущенко Dubinsky.pro

По его словам, конкурс проходил в стандартном режиме: проверка английского языка, абстрактного мышления, знания законодательства, творческое задание.

"Первые три пункта Глущенко прошел, везде набрал средние результаты, а последнюю задачу, письменную, завалил. Наверное, об этом никто и не узнал, если бы во время конкурса и объявления результатов не присутствовал нардеп Корниенко от "Слуги народа". Из-за его присутствия клерки не смогли подменить конверты и объявить о победе Глущенко. Глущенко вылетел. Осталось шесть участников", – сказал Дубинский.

После этого, по словам Дубинского, всем остальным участникам на последнем этапе поставили "нули", чтобы конкурс признали несостоявшимся.

Это подтвердил и один из участников конкурса Владимир Ланда. Он дошел до финала, но, как и другие, получил за последнее задание полбалла и его кандидатуру сняли.

По его словам, сначала конкурс проводился открыто и у него не было сомнений, что в финал выйдут действительно достойные кандидаты.

"Это подтвердилось и вчерашними письменными собеседованиями, которые все шестеро составили достойно. Сегодня выступления были еще более подготовленными. Но... Каждый кандидат получил менее четверти от максимально возможной оценки и не прошел до этапа собеседования. С учетом того, что кандидаты имели достаточно времени для подготовки, этот результат – откровенно нерелевантный, и даже больше – большой и нескрываемый фарс", – написал Ланда.

Ланда добавил, что не хочет комментировать слухи, что конкурс провалили умышленно. "Но де-факто правы оказались те, кто предупреждал: не договорились заранее – шансов нет. Ни у одного из кандидатов. Даже на финальном собеседовании!", – сказал Ланда.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский еще в сентябре появлялся в Верховной Раде в футболке с изображением героя комиксов Джокера, под именем которого скрывается пранкер, получивший известность в последнее время.

Народные депутаты начали сбор подписей под коллективной инициативой о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Подтверждающее фото документа опубликовал в своем Telegram-канале Александр Дубинский.

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