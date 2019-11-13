Коломойскому "простили" миллиардные долги перед ПриватБанком

Компании олигарха Игоря Коломойского выиграли суд по кредитным договорам на 7,5 млрд грн, заключенным с ПриватБанком в 2006-2016 годах.

Такое решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд в деле по иску компании ООО "Тех-Трейд-Инвест" к ПриватБанку и четырем другим компаниям. Он признал недействительными некоторые условия в нескольких кредитных договорах, заключенных между ПриватБанком и ответчиками в 2006-2016 годах, сообщает "Финбаланс".

Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определено дополнительную плату, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом".

В суде посчитали, что условия кредитных договоров предусматривали плату за пользование заемными деньгами сразу двумя способами: в виде процентов по кредиту (исходя из оговоренной в договоре процентной ставки), и проценты "R", то есть "вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которых, включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США".

Следовательно, по мнению судей, размер вознаграждения (то есть, процентов по кредиту) не соответствовал требованиям справедливости и разумности договора.

"Как следует из судебных материалов и справок Приватбанка, предоставленных в декабре 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по "процентам "R" или вознаграждением за пользование кредитом "по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам", – сказано в публикации.

Следовательно, суд посчитал проценты по кредитам неразумными. Однако сами кредиты компания "Тех-Трейд-Инвест" должна будет вернуть.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Компания Коломойского выиграла суд

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся