Коломойский пытается затянуть суд в Лондоне: может потерять $2,6 млрд

Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились в Лондонский суд с просьбой предоставить им дополнительное время по делу о краже миллиардов из банка.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на закрытую ленту специализированного ресурса law360. Так, в 2017 году ПриватБанк подал иск против бывших владельцев на сумму $2,6 млрд, предоставив доказательства того, что они выводили деньги из банка, используя фиктивные кредитные операции с участием нескольких английских компаний, связанных с поставками товаров.

Бывшие акционеры ПриватБанка использовали финансовые инструменты, которые позволяли кредитовать связанные компании

Но Боголюбов и Коломойский просят дополнительные три месяца, чтобы подготовиться к защите, после того, как ПриватБанк выиграл апелляцию в октябре, которая позволила ему преследовать этих двух олигархов в юрисдикции Англии. В итоге, всемирной ордер на арест активов Коломойского и Боголюбова остался в силе и Высокий суд Лондона начнет полноценное рассмотрение дела.

Адвокат ПриватБанка Эндрю Хантер заявил: "Невероятно предположить, что, решив обжаловать WFO (Всемирный ордер на арест активов) и юрисдикцию английского суда и потратить при этом огромные суммы денег, они и их адвокаты не исследовали все возможные основания для оспаривания дела по существу", - сказал Хантер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!