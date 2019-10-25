Поставил "понятных" людей в руководство: стала известна схема Коломойского с "Центрэнерго"

Бизнесмен Игорь Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Ценрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании за последние 4 месяца.

О том, как удалось все провернуть, идет речь в разоблачительном материале "Цензор. НЕТ". Так, 1 июля 2019 года наблюдательный совет "Центренерго" назначил исполняющим обязанности руководителя компании Владимира Потапенко. Новое правительство 18 сентября утвердило его.

В СМИ появилась информация о том, что Потапенко связан с одиозным российским бизнесменом Павлом Фуксом и семьей экс-президента Виктора Януковича. А в конце августа Коломойский сам признался в интервью "Цензор.НЕТ", что в руководстве компании "понятные" ему люди.

Стала известна схема Коломойского с "Центрэнерго"

Отмечается, что в июне Фонд государственного имущества, в управлении которого находятся акции ЦЭ, сменил наблюдательный совет компании. На тот момент ФГИУ возглавлял протеже скандального политика Виталия Хомутынника Виталий Трубаров.

Как Коломойский использует "Центренерго"

С 1 июля 2019 года в Украине начал действовать оптовый рынок электроэнергии. В связи с этим конечный тариф для промышленных потребителей вырос на 10% – 30% в зависимости от расположения и класса напряжения.

Одними из крупнейших потребителей электроэнергии в стране являются Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) и Запорожский ферросплавный завод (ЗФЗ), принадлежащие Коломойскому и его партнерам.

Как отмечает автор, взяв под контроль предприятие через Потапенко и коммерческого директора Александра Уварова, Коломойский обеспечил для своих предприятий источник дешевого сырья. Другие потребители же вынуждены покупать электроэнергию на бирже по рыночным ценам.

Нашлась связь Коломойского и с закупками "Центренерго" угля. Компания берет уголь из трех основных источников: из государственных шахт по цене 2500 грн/т без НДС, в компании "Д.Трейдинг" по средней цене 2300 грн/т , и в компании "Нафта Форс" по средней цене 2200 грн/т . А "Нафта Форс" – компания из группы Приват Коломойского, которая закупает уголь в России.

Коломойский провернул схему с "Центрэнерго" Капитал

Какую опасность представляет контроль Коломойского над "Ценрэнерго"

Во-первых, как и многих случаях до этого, компания может быть загнана в долги перед бизнесменом. После этого государство уже не сможет продать ее во время приватизации по рыночной цене.

Во-вторых, продажа электроэнергии "Центрэнерго" по низким ценам сделает из компании убыточное предприятие.

В-третьих, продажа электроэнергии по двусторонним договорам компаниям Привата, выводит эту электроэнергию из конкурентного рынка. А это значит, что все остальные небытовые потребители, включая метзавода, шахты, коммунальные водоканалы, городской электротранспорт, вынуждены платить за этот ресурс более высокую цену.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Коломойский устроил дележ "Центрэнарго" с Фуксом.

Стали известны также подробности закупок Коломойским угля в России. Бизнесмен ввозит его в Украину, прикрываясь все тем же "Центрэнерго".

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