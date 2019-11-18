Коломойский подал в суд на российский банк: в чем суть

Олигарх Игорь Коломойский обжаловал в суде снятие ареста с имущества украинской "дочки" российского Сбербанка.

В Северный хозяйственный апелляционный суд Киева обратилось ООО "Санаторий "Энергетик", связанное с бизнесменом. Оно подало апелляционную жалобу на решение Хозсуда Киева, который 10 октября 2019 года снял все аресты и запреты с акций Сбербанка Украина, сообщает "Финбаланс".

Акции украинского Сбербанка были арестованы в сентябре 2018 года Апелляционным судом Киева. "Судебным постановлением среди прочего было запрещено "Райффайзен Банку Аваль" (как депозитарному учреждению) осуществлять любые изменения прав на акции Сбербанка на счете в ценных бумагах", – сказано в публикации.

Основанием для ареста стало решение Арбитражного суда Гааги мая 2018 года. В нем удовлетворили иск структур, связанны с Коломойским о взыскании $139 млн (плюс $20 млн процентов) из России в лице Минюста РФ как компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии Россией.

Коломойский судится за арест акций Сбербанка

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль" снять арест и запреты в отношении акций "дочки" российского финучреждения в Украине.

Ранее Национальный банк Украины оштрафовал Сбербанк на 94,7 млн гривен. Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Украинские компании массово борются с Россией в международных судах за потерянное во время аннексии Крыма имущество. А сумма убытков на полуострове – более $2 млрд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!