Коломойский может забрать у Украины 7 млрд: что произошло

Конституционный суд по жалобе "Запорожского завода ферросплавов", который контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, может лишить Украину 7 млрд гривен.

В частности, КС должен решить, имеет ли право Национальное антикоррупционное бюро через суды признавать недействительными договоры, нарушение которых были обнаружены в ходе расследования, сообщает "Экономическая правда".

Соответствующее производство суд открыл в октябре 2018 года по инициативе "Запорожского завода ферросплавов". У Антикоррупционного бюро есть полномочия просить суд признать недействительными сделки фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

В то же время завод Коломойского считает эти полномочия неконституционными.

В "Центре противодействия коррупции" подчеркивают, что отмена соглашений через суд – это механизм остановки коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

За четыре года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признаны недействительными 92 сомнительные сделки.

"Благодаря этой работе юристов НАБУ к госпредприятиям вернутся 7 млрд гривен. Если же Конституционный суд вынесет решение в пользу компании Коломойского, мы потеряем эти деньги", – резюмировала юрист ЦПК Елена Щербань.

Напомним, в 2017-2018 годах по процедуре, которую хочет отменить "Запорожский завод ферросплавов", НАБУ отменило несколько его договоров. Из-за этого завод Коломойского должен вернуть государственному Запорожьеоблэнерго 165 млн гривен долга.​

Игорь Коломойский УНИАН

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

