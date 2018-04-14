Коломойский хочет вернуть ПриватБанк – СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский хочет вернуть себе ПриватБанк. Он готовит новый иск к Министерству финансов.

Об этом пишет Finbalance.

Отмечается, что 11 апреля Печерский райсуд Киева оставил без изменений исковое заявление Коломойского о том, что Министерство финансов не имеет права выполнить действия, необходимые для осуществления зачисления акций олигарха в ПриватБанке на счет в ценных бумаг Минфина в Укрэксимбанке.

"Разъяснить истцу, что согласно 185 ГПК Украины в случае невыполнения данного решения суда исковое заявление считается неподанным и возвращается истцу, не лишает его права повторного обращения в суд с таким же иском", - говорится в постановлении Печерского райсуда.

Добавим, что согласно судебным материалам, 29 мая должно состояться заседание Окружного админсуда Киева по иску Коломойского в НБУ, Кабмин, Фонда гарантирования и Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

В рамках этого иска олигарх просить признать протиправными и отменить решения, связанные с ПриватБанком и его акциями.

Например, Коломойський просить суд признать недействительным с момента заключения договор купли-продажи акций банка.

Как сообщал "Обозреватель", Коломойский потребовал от суда защитить его честь и репутацию от НБУ.