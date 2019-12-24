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24 декабря • обновлено в 11:49
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"Кого мы обманываем?" Герус сделал скандальное заявление о покупке российского газа

2.8т
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Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что все разговоры о "непатриотичности" восстановления прямых поставок газа из России – это обман общества.

По его словам, Украина так или иначе покупает газ у России, потому что в Восточной Европе РФ единственная "большая газовая автозаправочная станция". Об этом он сказал "Громадському".

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"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у "Газпрома". Таким образом, мы якобы у "Газпрома" не покупаем, но де-факто "Газпром" продал фирме-посреднику – газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой — мы получаем плату за транзит, и затем он по реверсу (из Словакии) возвращается в Украину", – сказал Герус.

Он считает, что если бы этот газ "Нафтогаз" покупал напрямую, то "по сути, по форме ситуация не сильно бы отличалась".

"Мы не понимаем, откуда этот газ пришел? Для чего этот этакий пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, так как РФ как большая газовая автозаправочная станция поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу", – отметил чиновник.

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По его словам, Украина обманывает себя с помощью "псевдопатриотизма", так как последние 5 лет, несмотря на слова об отказе от российского газа, покупала его именно у РФ.

Напомним, Украина отказалась от прямых покупок российского газа в 2015 году. Это было сделано для того, чтобы избежать "газового" шантажа от России ипокупать его у европейских поставщиков.

Герус высказался о российском газе

Герус высказался о российском газе

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

В НАК "Нафтогаз" рассказали о положительных и пугающих моментах в переговорах с Россией касательно транзита газа.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ми 25 років купляли напряму "дешевий" російський газ. Чи стали ми від того багатші? Ні, і від співпраці з РФ ніколи не станемо. Це породжувало лише політичну корупцію в шалених масштабах і підживлювало агентів впливу кремля. Зараз узеленські намагаються стрибнути на ті ж граблі. І вся "вигода" від "дешевого" російського газу піде ВИКЛЮЧНО на підтримку олігархів-агентів кремля і на знищення незалежності України.
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Хо Хол
Хо Хол
Костюк Олександр, выплюнь xyй изо рта, cвининa и пиши по русски, а не на своем cвинячьем.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Герус ты ту-пой пророссийский уепок. все все понимают! но зачем потакать россии, зачем показывать свою пылкую любовь к россии с твоей стороны??? зачем оказывать кац-апам медвежью услугу??? ты же мразь возвращаешь Украину под газовый контроль россии. снова контракты и договора с агрессором! ты ПОЦ в своем уме?
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Хо Хол
Хо Хол
Zemedrol Zemed, чтобы показать пылкую ненависть к России.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Махно Володимир, так за что тогда положили уже 14000 чел на удобрение? Есть реально внятный ответ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Капитан Очевидность
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