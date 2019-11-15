Когда зарплаты учителям повысят до $4 тысяч: Гончарук озвучил условия

В Украине учителям будут платить зарплаты по $4 тысячи при условии роста экономики, сокращения расходов на государственный аппарат и повышению налогов.

Такое заявление в эфире "1+1" озвучил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН. Так, в уже принятом бюджете на 2020 год заложили увеличение зарплат педагогам всего на 9%. В то время как до выборов в команде Зеленского озвучивали возможность платить по $4 тысячи (в 14 раз больше нынешней зарплаты учителя). Правда, после эксперты Зеленского признали свою ошибку. Мол, неправильно посчитали, сколько денег понадобится на такие оклады.

Теперь же у премьер-министра спросили, когда учителям будут платить $4 тыс. на что он ответил: "мы хотели бы платить и сегодня. Но вопрос в том, чтобы что-то платить, - их нужно где-то взять. Это означает, что для этого надо повысить налоги, также ляжет бременем на предпринимателей и всех. Нужно искать деньги. Уменьшать в следующем году расходы на государственный аппарат, чтобы меньше тратить на стены, государственные органы, чиновников".

Премьер-министр добавил, что также нужно, чтобы росла экономика, и для этого он начал по строительству дорог. "Потому что это, в том числе, драйвер экономики. Если ты вкладываешь в дороги - это рабочие места, карьеры, техника. Это усиливает экономический рост. Это то, что нам нужно, как стране", - сказал Алексей Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточного экономического роста.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс. гривен.

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