Когда стоит покупать доллар в Украине: аналитики назвали главные правила

Ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась, заявили в НБУ. Предпосылок для резких скачков доллара нет, а предложение уже достигло докризисного уровня. О том, когда и где в сложившейся ситуации лучше всего покупать валюту – читайте в материале OBOZREVATEL.

Все зависит от целей. Аналитики говорят: главное правило – не покупать сразу много и не поддаваться ажиотажу. Когда курс растет из-за девальвационных ожиданий и сезонных факторов, лучше повременить с покупкой долларов.

Если доллары нужны для накопления. В таком случае лучше всего покупать валюту раз в месяц, например, после получения зарплаты. Это позволит минимизировать риски. Точно ответить, что будет с курсом через два-три месяца, с учетом сложных для прогнозирования переменных, не может никто. Даже профессиональные биржевые игроки, которые зарабатывают на курсовой разнице, часто теряют свои инвестиции, украинцу же без особых знаний рассчитывать на заработок не приходится.

Если доллары нужны для крупной покупки. Если у вас уже есть нужная сумма и вы в любой момент можете купить валюту, лучше всего разделить операцию на 3-4 части и раз в месяц покупать часть долларов. Такое решение может пригодится, например, если вы планируете к концу года приобрести квартиру или машину, цена которой привязана к валюте.

К слову, покупать можно онлайн, не посещая банк или тем более обменник. Украинцы могут открыть даже виртуальную валютную карту (не получая пластиковый эквивалент) в своем банке и перевести на эту карту нужную сумму. Конвертация будет происходить автоматически. Если же вы все-таки решили прийти в банк, позвоните в отделение заранее и убедитесь, что такое количество валюты будет в кассе. Также, если вы собираетесь обменять наличные деньги, приготовьтесь, что банк может спросить о происхождении средств и попросить подтверждающие документы.

Финансовый аналитикВладимир Мазуренко рассказывает: из-за плохого урожая, замедления экспорта и импорта, доллар может вовсе "застыть" на отметки в 27-28 грн/$ до осени, а уже после добавить в цене еще около 10-15%. Строить прогнозы в условиях, когда на экономическую ситуацию влияют не экономические факторы, а вопрос распространения вируса, очень сложно. Сейчас этим должны заниматься группы экспертов: вирусологи, экономисты, финансисты, представители бизнеса.

"Те сценарии, которые нам показывают МВФ, ВЭФ, и другие организации, которые способны на такое сложное моделирование дальнейшего развития ситуации, особого оптимизма не внушают. Доллар, если Нацбанк будет придерживаться своей политики, будет соглашение с МВФ, прыгать не будет. Но и падать не будет", – рассказывает Мазуренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.