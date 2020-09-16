Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев

Этой зимой суммы в платежках за газ в Украине могут вырасти. Однако у людей есть возможность зафиксировать тариф на год вперед.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Что мы увидим в платежках зимой

Коболев добавил, что цены на газ зимой, как правило, увеличиваются. Однако прошлой зимой этого не произошло из-за перенасыщения рынка и кризиса, вызванной пандемией.

"Поэтому, если такого кризиса не будет, то я бы ожидал роста цены. Но есть важное "но". Благодаря отмене регулирования "Нафтогаз" и газовые компании начали предлагать годовые продукты. То есть, сейчас украинский потребитель может зафиксировать себе цену на весь год и не переживать, какой она будет", – сказал Коболев.

Для этого нужно выбрать газового поставщика и тот продукт (тариф), который позволяет это делать.

"Например, "Нафтогаз" предлагает сейчас такую фиксацию цены, и каждый может перейти на НАК как на поставщика, подписать контракт и платить за поставки газа в конце каждого месяца по одной и той же цене равными частями. У других газоснабжающих компаний тоже есть такие продукты", – подытожил Коболев.

Сколько придется платить, если оформить пакет по сентябрьской цене:

У "Нафтогаза" в тарифе "Годовой" кубометр газа стоит 5,24 грн. Если в квартире нет счетчика и домохозяйство платит по средней норме потребления, то суммы в платежках будут такими:

Только газовая плита – 51,35 грн за одного человека в месяц (616 грн в год) по нормативу 9,8 кубометра на человека в месяц

Только газовая плита, но нет горячей воды – 95,89 за одного человека в месяц (1150,70 грн в год) по нормативу 18,3 кубометра на человека в месяц

Есть газовая плита и газовая колонка – 123,66 грн за одного человека (1483,96 грн в год) по нормативу 23,6 кубометра на человека в месяц.

У кого и как покупать газ

Он пояснил, что теперь домохозяйства могут выбирать, у кого покупать газ, по какой цене и на каких условиях.

"Теперь цена газа определяется рынком, есть конкуренция, на рынок зашло уже много компаний. Они все конкурируют за конечного потребителя – украинское домохозяйство. С точки зрения потребителя, эта свобода выбора является главным преимуществом любого рынка", – сказал Коболев.

Цифра в платежках будет определяться рынком, а не решением какого-то чиновника.

"Мы ежедневно покупаем многие товары – хлеб, продукты питания. Это все рыночные цены. Цена может колебаться – увеличиваться или уменьшаться в обе стороны. Это нормально. И понимание того, что цена является справедливой, появилось именно благодаря рынку. Потому что цена, которая кем-то регулируется, никогда не будет считаться справедливой", – сказал руководитель "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, компании, поставляющие газ населению в условиях рынка, обнародовали цены на сентябрь. Минимальный тариф составляет 4,39 грн за кубометр, а максимальный – 7 грн.

Потребители природного газа, которые получают субсидии, обязаны немедленно уведомлять органы соцзащиты о смене поставщика топлива. Иначе субсидии и льготы могут быть рассчитаны неправильно.