Стало известно, как поменяются цены на газ после запуска рынка

Украинцам предсказали рост цен на газ в отопительном сезоне на 44% по сравнению с тем тарифом, по которому они платили в июне.

На это повлияет как запуск рынка газа, так и подорожание энергоресурса из-за роста спроса зимой, говорится в публикации "Лиги. Бизнес".

По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), ожидать в будущем снижения не стоит. Согласно расчетам УЭБ, к третьему кварталу цена на газ в Европе может вырасти до $79 за тысячу кубометров, а к отопительной зиме – почти в два раза больше, до $142.

В перерасчете на гривни по курсу доллара на 2 июля это 3801 грн за тысячу кубов (без НДС и тарифов на транспортировку), что на 44% больше, чем в июне продавал "Нафтогаз" газсбытам для поставок населению (2142 грн).

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что цены на газ для населения с запуском рынка газа будут ниже, чем та, которую сейчас устанавливает государство. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"На сегодня из-за перенасыщенности украинского рынка газом мы видим, что рыночная цена будет ниже, чем те цены, которые определяют государственные чиновники. Это факт и думаю, что этим фактом должны воспользоваться все украинские потребители", – сказал Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.