Коболев раскрыл детали переговоров Украины с Россией по газу

Украина и Россия состоянием на вечер 28 декабря не согласовали тексты соглашений о транзите газа.

Об этом в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, отметив, что все же есть определенный прогресс в переговорах "Нафтогаза" и "Газпрома".

В то же время он более детально рассказал о тех документах, которые обсуждаются представителями двух стран.

1. Межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" – документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

"Нам нужны такие соглашения со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС", – отметил Коболев.

2. Договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Здесь речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. "Газпром" или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить "Нафтогаз".

Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен "Северный поток-2", обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", – рассказал он.

3. Мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантий. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", – подчеркнул Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом Украина и Россия договорились подписать новый контракт о транзите газа до 29 декабря 2019 года.

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