Климкин сказал, чем грозит свободная экономическая зона на Донбассе

Ярослав Маркин Рынки и компании 14:29, 6.08.2020 Обновлено: 14:37, 6.08.2020

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что никакие "свободные экономические зоны" на Донбассе невозможны, если под их прикрытием будет осуществляться "черная" торговля с Россией.

Об этом он написал в Facebook в четверг, 6 июля, комментируя идею первого президента Украины, полномочного представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука.

"Никаких свободных или не совсем экономических зон на Донбассе до того момента, как там будет безопасность и полный контроль Украины, быть не может", – отметил Климкин.

Он добавил, что если под этим соусом будут протягивать "черную дыру", через которую будет вчерную осуществляться вся или почти торговля с Россией, то результатом будет разрушение экономики и бешеный рост коррупции и организованной преступности.

"Что-то вроде Приднестровья, только в десятки раз больше и на границе. Вот это и есть то, чего нельзя допустить, а все остальное – предмет для разговора, если, повторюсь, безопасность и контроль над оккупированными территориями будут восстановлены", – написал Климкин.

Климкин о свободной экономической зоне на Донбассе
Facebook Павел Климкин

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости компромиссов в переговорах по Донбассу, однако не в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ.

  • Также глава украинской делегации в ТКГ в Минске отметил, что менять "минский формат" придется, если он зайдет в тупик в вопросе решения конфликта на Донбассе.

  • Идея нынешнего главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука о переговорах с так называемыми представителями временно оккупированных территорий Донбасса грозит Украине судьбой Приднестровья и захваченных Россией грузинских автономий.

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