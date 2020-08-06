Климкин сказал, чем грозит свободная экономическая зона на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что никакие "свободные экономические зоны" на Донбассе невозможны, если под их прикрытием будет осуществляться "черная" торговля с Россией.

Об этом он написал в Facebook в четверг, 6 июля, комментируя идею первого президента Украины, полномочного представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука.

"Никаких свободных или не совсем экономических зон на Донбассе до того момента, как там будет безопасность и полный контроль Украины, быть не может", – отметил Климкин.

Он добавил, что если под этим соусом будут протягивать "черную дыру", через которую будет вчерную осуществляться вся или почти торговля с Россией, то результатом будет разрушение экономики и бешеный рост коррупции и организованной преступности.

"Что-то вроде Приднестровья, только в десятки раз больше и на границе. Вот это и есть то, чего нельзя допустить, а все остальное – предмет для разговора, если, повторюсь, безопасность и контроль над оккупированными территориями будут восстановлены", – написал Климкин.

Климкин о свободной экономической зоне на Донбассе Facebook Павел Климкин

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