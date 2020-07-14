Китай ответил США новыми санкциями

Китай ввел санкции против ряда должностных лиц и организаций в США. Решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Об этом со ссылкой на агентство "Синьхуа" сообщил "РБК-Украина".

Китай ввел санкции в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Государственного департамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что Китай выражает решительный протест против вмешательства США во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений.

Также она добавила, что международное сообщество должно "сообща выступить против продления или восстановления санкций против Ирана, настаивать на том, чтобы США вернулись на путь уважения и исполнения СВПД".

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации.

Министерство торговли США ввело в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.