Китай не пройдёт!

Было - стало...

Люблю такое. Первое фото я сделал в конце августа. Приехал тогда в Черкассы, где Группа Венето запустила новое медицинское направление, чтобы посмотреть как идут дела у коллег по цеху. Хоть мы и конкуренты на рынке медодежды, но обсуждаем совместные производственные проекты. И это правильно, ведь только объединив усилия и можно сопротивляться экспансии китайцев, корейцев, турков и многих кого ещё, кому интересен наш рынок.

С ВенетоМед начали сотрудничество с первых мартовских дней наступления эпидемии, когда производством медицинской продукции никто не занимался приходилось осваивать это направление с нуля.

С тех пор и "Текстиль-Контакт" и "ВенетоМед" во многом шли параллельными курсами - готовили соответствующие медтребованиям помещения, привозили и монтировали новое оборудование для ультразвуковой сварки полотен, разрабатывали модели высокотехнологичной медицинской паяной одежды, последние пол года проводили ее испытания, получали лабораторные заключения для подтверждения соответствия международным медстандартам, получали медицинский ISO и т.д...

И вот на этой неделе я получил приглашение на официальное открытие в Черкассах нового цеха "ВенетоМед". Там, где недавно было пустующее и неприспособленное помещение.

В итоге на сегодня:

- дополнительно создано 200 рабочих мест;

- проинвестировано более миллиона долларов;

- количество рабочих мест этой зимой планируется удвоить!

В результате проделанной работы компании в ноябре удалось получить большой заказ от МОЗ и подписать через уполномоченное им ДП "Медичні Закупівлі України" контракт на пошив 700 тысяч халатов. Что сильно расстроило многих китайцев и тех посредников, кто готов был импортировать сюда их продукцию.

И хоть внутренняя конкуренция только увеличивается (а "ВенетоМед" далеко не последняя компания в Украине, которая включилась в производство защиты наших медиков), меня это только радует, заставляет не расслабляться, а идти дальше, расширять линейку продукции, думать о новых возможностях и совершенствоваться!

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