Кинах объяснил, чему мешают завышенные портовые сборы в Украине

Завышенные ставки портовых сборов в Украине мешают развитию транзитного потенциала страны

Такое мнение Бизнес-порталу UAprom высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Украина с ее географическим положением обладает очень серьезным транзитным потенциалом и имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру, в том числе морпортов. Учитывая трагические события на востоке страны и потерю транспортных коридоров в северо-восточном направлении, огромное значение приобретают морпорты в южной части страны", - сказал он.

По его словам, в составе основного экспорта Украины, к сожалению, сегодня преобладают в основном сырьевые товары (продукция АПК и ГМК).

"Поэтому крайне важно эффективное функционирование транспортной инфраструктуры и всех ее составляющих. На сегодня морские порты Украины требуют модернизации на фоне их высокого морального и физического износа. Более того, они уступают европейским портам по такому параметру конкурентоспособности, как затраты на единицу переработанных и отправленных грузов", - отметил А.Кинах.

При этом глава УСПП подчеркнул, что портовые сборы в Украине намного выше, чем аналогичные портовые сборы в европейских странах, например, Голландии, Германии, Румынии, Болгарии.

"После анализа ситуации объединения, представляющие различные сектора промышленности, обратились к правительству с вопросом о снижении текущего уровня портовых сборов на 54%. При этом было предоставлено ТЭО, согласно которому от увеличения грузооборота, включая транзитную составляющую, поступлений в бюджет будет намного больше, чем от завышенных портовых сборов", - констатировал эксперт.

Кроме того, А.Кинах высказал мнение, что сама система использования портовых сборов должна в первую очередь предусматривать перенаправление вырученных средств не на текущее потребление, а на реализацию серьезных проектов по модернизации и повышению пропускной способности морских гаваней.

"Мы надеемся, что эти вопросы будут рассмотрены правительством. Это вопрос не лоббирования отдельных интересов. Его необходимо решать для повышения конкурентоспособности как морских портов, так и транспортной инфраструктуры Украины в целом, включая ее транзитный потенциал", - подчеркнул глава УСПП.

Ранее промышленники уже обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, председателю ВРУ Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о снижении ставок портовых сборов еще на 54%.