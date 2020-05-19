В Киеве поднимут тарифы на воду почти на 20%

В 2021 году "Киевводоканал" собирается поднять тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод на 19%.

Об этом пресс-служба сообщила на сайте компании. Там напомнили, что действующий тариф был утвержден 5 февраля 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тариф на воду в Киеве

Сколько киевляне платят за воду сейчас

В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей Киева устанавливался в размере 22,99 грн (в том числе НДС 3,832 грн) за 1 куб. м:

13,440 грн (в том числе НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

9,552 грн (в том числе НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Какой тариф предлагают установить

"Киевводоканал" предлагает установить на 2021 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 27,35 грн (в том числе НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

14,74 грн (в том числе НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,61 грн (в том числе НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Таким образом, повышение тарифа составит практически 19%.

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