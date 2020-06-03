В Киеве к должникам за воду пришлют коллекторов и будут отключать услуги

"Киевводоканал" будет обращаться к коллекторам, чтобы возвращать деньги, которые задолжали люди. Речь идет о тех, кто задолжал более тысячи гривен или не платил больше года.

А тем, кто не может или не хочет заплатить, будут вообще отключать услуги. Об этом сообщили в "Сніданку з 1+1". Такие права коммунальщикам дал закон.

"Теперь договор и закон предусматривают, что могут ограничивать или вовсе отключать от водоснабжения, водоотведения и всех других услуг", – сказал директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Долги по ЖКХ в Украине

Кроме того, в столице взыскивать долги начнут коллекторы. "Общество вынуждено обращаться к услугам профессиональных организаций для повышения эффективности своей работы", – говорится в сообщении "Киевводоканала".

"Киевводоканал" в ответ на запрос программы подтвердил, что скоро начнет сотрудничать с коллекторами. Ведь население должно значительную сумму.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность населения Киева за потребленные услуги по централизованному снабжению и отводу воды составляет 566 млн 180 тыс гривен", – отмечается в ответе.

Кого не тронут

При этом за 80% долга ответственна только одна десятая часть потребителей. Именно ради них в первую очередь и заключает соглашение с коллекторами "Киевводоканал": "Соответствующие действия будут применены только к так называемым злостным неплательщикам, чей долг перед Обществом превышает 1000 гривен или которые не осуществляли оплаты за потребленные услуги свыше одного года".

При этом обещают не трогать тех, кто не платил за воду во время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в первом чтении приняли законопроект №2458, в одной из статей которого предлагали разрешить коммунальным поставщикам взламывать дома и квартиры потребителей, чтобы отсоединить услуги. Правда, комитет эту норму отклонил, а уже во втором чтении ее выведут из документа.

Киевводоканал собирается повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в 2021 году почти на 20%.

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