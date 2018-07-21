"Киевстар", "Новая почта" и десятки других: в Украине началось масштабное расследование финансовых махинаций

Прокуратура Киева начала расследование закупок несколькими десятками "дочек" крупных международных компаний, "Новой почтой" и "Киевстаром" аутстаффинговых услуг у компаний "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф".

Об этом сказано в определении Днепровского райсуда Киева приведенном в ходатайстве прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года, передает "Интерфакс-Украина".

"Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в т.ч. с иностранным капиталом, а именно: "Хуавей Украина", "Самсунг электроникс Украина компани", "Киевстар", "Нова пошта" и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей", – написано в тексте определения.

Прокуратура установила, что должностные лица указанных выше предприятий, "вступив в сговор неустановленными лицами", перечисляют на счета подконтрольных им "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" денежные средства за "якобы предоставление последними собственных квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), однако фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями - заказчиками услуг".

По данным прокуратуры, в период с 2014 по 2018 год за такие услуги двум ООО было перечислено свыше 1,5 млрд грн, а эти компании, согласно заключению экспертного исследования "Исследовательского информационно консультационного центра", нанесли ущерб государству на сумму более 955 млн гривен.

По итогам рассмотрения ходатайства, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" их взаимоотношений с заказчиками, среди которых такие компании, как "ППГ Украина", "Тойота – Украина", "Хускварна Украина", "Альянс Холдинг", "ФМС Украина", "Дебтекс Украина", "Миле", "Дикергофф Цемент Украина", "Адидас-Украина", ТП "Вижн Украина", "Филипс Украина", "Якобс Украина", "Байер", "Лореаль Украина" и другие.

Другим определением суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие вещей и документов, которые находятся во владении Казначейства Украины, Альфа-банка, УкрСиббанка и Райффайзен Банка Аваль, к движению денежных средств по счетам "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" с указанием необходимых данных по транзакциям.

Компания "Промоушн Стафф" основана в 1998 году в Канаде и имеет офисы в Торонто, Киеве и Москве. В настоящее время группа компаний осуществляет реализацию проектов по аутстаффингу/аутсорсингу персонала, поиску и подбору высококвалифицированных специалистов для более 150 партнеров в 12 странах мира, а общее количество аутстаффингового персонала превышает 10 тысяч специалистов.

Выручка ООО "Промоушн Стафф" в 2016 году увеличилась на 20,5% – до 131,63 млн грн, а чистая прибыль – на 17,5%, до 0,71 млн грн. Выручка ООО "Промоушн Аутсорсинг" в 2016 году выросла на 35% – до 604,62 млн грн, а чистая прибыль – на 12,1%, до 2,38 млн грн. Обе компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко. Их финансовые данные за 2017 год пока отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Генеральная прокуратура нагрянула с обысками в офисы "Новой Почты" в Киеве, Харькове и Полтаве. В результате были изъяты документы, наличные, не учтенные в кассах и не указанные в бухгалтерии. По данному факту было открыто уголовное производство. При этом в конце июня скандал получил развязку.