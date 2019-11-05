Каждую третью гривню – на долг: чего ждать украинцам от нового проекта бюджета на 2020-й

Кабинет министров презентовал обновленный текст бюджета страны. Все правки опубликуют в ближайшие дни, однако уже с часовой презентации стало понятно: особых новшеств ждать не стоит. Расходы увеличили всего на 25 млрд, при этом доходов от рынка земли, согласно документу, вовсе не будет. От игорного бизнеса хотят получить всего 3 млрд грн, а ВВП вырастет всего лишь на 3,2%!

Главная же статья расходов – обслуживание и погашение внешнего долга. Подробнее о том, как изменили проект бюджета ко второму чтению, читайте в материале OBOZREVATEL.

Приоритет – госдолг

Как уже подсчитал OBOZREVATEL, в следующем году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Как всегда, больше всего страдает Минсоц. Это ведомство традиционно забирает львиную долю средств (на субсидии, социальные пособия и так далее). Бюджет на субсидии составит всего 47 млрд грн (в 2019-м – около 55 млрд). И это с учетом, что зимой традиционно дорожает газ, а после запуска рынка электроэнергии придется повышать тарифы на "ток" для населения.

Хотя в Кабмине уверяют – денег хватит. Мол, не будут платить тем, кто не нуждается в помощи. Еще одна проблемная статья – пенсии. Кабмин Гройсмана разработал реформу, которая предусматривала ежегодный пересчет пенсий. В этом году его провели впервые (к слову, некоторые пенсии выросли более чем на 1000 грн), а вот в следующем году вопрос пересчета все еще в подвешенном состоянии. На Пенсионный фонд выделили 173 млрд грн (в 2019-м – 167,5 млрд грн). Разумеется, на индексацию, повышению пенсий военным, "осовременивание" этих средств не хватит.

К слову, все-таки ко второму чтению Кабмин пошел на некоторые уступки и незначительно увеличил расходы – на 25,3 млрд грн – до 1 трлн 195 млрд грн. Такое решение приняли из-за большого количество замечаний, как со стороны общественности, так и со стороны парламента. Например, в прошлой версии документов урезали деньги на зарплаты учителям, не нашли средства для полного финансирования практически ни по одной из статей расходов.

Единственная "защищенная" статья оказалась "на погашение госдолга". Так, по словам премьера, каждая третья гривня уйдет кредиторам. Это рекордные объемы выплат. Причем такая ситуация ожидается и в следующем году.

"В общем, хочу сказать, что у нас есть несколько важных вещей, которые закладываем в бюджет. Важно не увеличивать долги, а продолжать их уменьшать. До нас их очень много набрали. Каждая третья гривня в следующем году будет потрачена на долги. Поэтому мы должны сейчас с этим справиться. Мы долги погашаем", – пояснил Гончарук.

По сравнению с первым чтением прибавку получили такие сферы: образование, медицина и инфраструктура (дороги и аэропорты). В 2020-м Кабмин решил развивать профессионально-технические учебные заведения и заняться школами в селах и маленьких городах. Последние "оптимизируют" (а проще говоря закроют), чтобы перевести детей туда, где есть квалифицированные учителям и оборудование.

В медицине дополнительные деньги потратят на скорые и "доступные лекарства" (программа, по которой украинцы могут получать бесплатные медицинские препараты по рецепту из больницы).

На развитие дорожной инфраструктуры будет заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году. "Это не значит, что только эти деньги потратим на дороги. Есть много идей, как увеличить эту сумму (международные партнеры и т.д.). но в бюджете 73,3 млрд – рекорд и очень показательно. Конечно, нам нужно реконструировать аэропорты (в первую очередь речь идет о полосах). Как я уже говорил, нужно бороться за каждую жизнь, но мы хотим серьезно инвестировать в дороги, чтобы снизить смертность на дорогах", – прокомментировал Гончарук.

Министерство обороны получит самый большой в своей истории бюджет. Хотя, конечно же, и этих денег недостаточно. Всего на оборону и безопасность потратят 5,45% ВВП (245,8 млрд грн). Из них Минобороны получит 116,1 млрд грн (было 102 млрд), 9 млрд госгарантий на закупку (было 3 млрд), специальная служба транспорта – 1,4 млрд грн (было 0.8 млрд). Министерству внутренних дел дадут 93 млрд грн. В основном повышение пойдет на зарплаты (об этом позже).

Магия чисел: деньги от реформ считают "по-особенному"

Деньги от продажи земли – не есть доходной частью бюджета, пояснил премьер. Мол, если деньги не приходят регулярно, то их можно использовать не на покрытие расходов, а на то, чтобы взять меньше кредитов. Поэтому в бюджете никак не отобразили возможную прибыль от рынка земли. Кстати, подробнее о том, что и как изменится, можно прочитать здесь.

А вот от легализации игорного бизнеса Кабмин планирует получить всего лишь 3 млрд грн. Эта сумма в разы ниже, чем ранее озвучивалась. Так, для примера, финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает: украинская экономика теряет около $1 млрд ежегодно за счет запрета игорного бизнеса. Так, до 2009-го в стране работало более 10 тыс. заведений, а сфера предоставляла около 200 тыс. рабочих мест. К примеру, при зарплате в 10 тыс. грн только с фонда оплаты труда ежегодно бы платили 9,9 млрд грн в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд.

При этом экс-глава Госкомпредпринимательства, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский оценивает налоговое поле минимум в 10 млрд.

Приватизация принесет всего 12 млрд грн. Хотя, как показывала практика, и этот план могут сорвать. При этом сам бюджет можно назвать скорее бюджетом должника, а не молодого реформатора. К примеру, в партии "Голос" уже успели раскритиковать документ. Нардеп Юлия Клименко заявила OBOZREVATEL: максимальный рост экономики предполагается на уровне 3%, и только при условии, что Международный валютный фонд продолжит свою программу поддержки для Украины.

"Президентское монобольшинство получило огромный кредит доверия от украинцев и имело уникальный шанс разорвать круг бедности, вывести страну на новый уровень, а украинскую экономику к росту. Но это время они потратили на законодательный спам, лоббирование собственных интересов, внутренние интриги и удовлетворения личных амбиций, которые стоят выше государственной позиции. Законопроекты от других партий, которые могли бы повлиять на бюджет, не были даже поставлены на повестку дня", – отметила Юлия Клименко.

В "Европейской солидарности" бюджет чаще всего комментирует Алексей Гончаренко. Он в свою очередь недоволен уровнем социального обеспечения. "Из того, что я уже знаю, из того, что я вчера слышал на заседании Кабмина и общался с некоторыми министрами, то социальная составляющая как осталась на очень низком уровне, так скорее всего и будет – то, конечно, в таком виде я за этот бюджет голосовать не буду", – заявил он.

Пенсии вырастут "немножко", а минималка не дотянет и до 5 тысяч

Пенсии в Украине, как отметил Гончарук, вырастут "немного". Так, минимальную и максимальную выплату пересчитают трижды. В результате к концу следующего года на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн. Так, с января пенсионеры будут получать 1638 грн, с июля – 1712 грн, с декабря – 1769 грн. Параллельно будет увеличиваться и максимальная пенсия – с 16,38 до 17,69 тыс. грн.

В то же время минимальную зарплату в Украине повысят с 4173 до 4723 грн. Стоит отметить, что это значительно меньше, чем анонсировали до этого в Кабинете министров. Так, и бывший премьер-министр Владимир Гройсман, и его вице-премьер Павел Розенко обещали, что украинцы будут минимум зарабатывать 5,5-6 тыс. грн.

Повезло полицейским и молодым учителям. Последним (если стаж меньше 10 лет) будут раз в год давать 21 тыс. грн. Для Национальной полиции зарплаты повысят на 10%, для Национальной гвардии также на 10%, пограничникам – 15%, ГСЧС – 14%, Миграционной службе – 6%.

Подробнее о "подводных камнях" нового бюджета Украины и главных рисках – читайте вскоре на OBOZREVATEL.

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