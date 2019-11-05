Главная Новости
5 ноября • обновлено в 14:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Каждую третью гривню – на долг: чего ждать украинцам от нового проекта бюджета на 2020-й

1.3т Читать материал на украинском

Кабинет министров презентовал обновленный текст бюджета страны. Все правки опубликуют в ближайшие дни, однако уже с часовой презентации стало понятно: особых новшеств ждать не стоит. Расходы увеличили всего на 25 млрд, при этом доходов от рынка земли, согласно документу, вовсе не будет. От игорного бизнеса хотят получить всего 3 млрд грн, а ВВП вырастет всего лишь на 3,2%!

Главная же статья расходов – обслуживание и погашение внешнего долга. Подробнее о том, как изменили проект бюджета ко второму чтению, читайте в материале OBOZREVATEL.

Приоритет – госдолг

Как уже подсчитал OBOZREVATEL, в следующем году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Как всегда, больше всего страдает Минсоц. Это ведомство традиционно забирает львиную долю средств (на субсидии, социальные пособия и так далее). Бюджет на субсидии составит всего 47 млрд грн (в 2019-м – около 55 млрд). И это с учетом, что зимой традиционно дорожает газ, а после запуска рынка электроэнергии придется повышать тарифы на "ток" для населения.

Каждую третью гривню – на долг: чего ждать украинцам от нового проекта бюджета на 2020-й

Хотя в Кабмине уверяют – денег хватит. Мол, не будут платить тем, кто не нуждается в помощи. Еще одна проблемная статья – пенсии. Кабмин Гройсмана разработал реформу, которая предусматривала ежегодный пересчет пенсий. В этом году его провели впервые (к слову, некоторые пенсии выросли более чем на 1000 грн), а вот в следующем году вопрос пересчета все еще в подвешенном состоянии. На Пенсионный фонд выделили 173 млрд грн (в 2019-м – 167,5 млрд грн). Разумеется, на индексацию, повышению пенсий военным, "осовременивание" этих средств не хватит.

К слову, все-таки ко второму чтению Кабмин пошел на некоторые уступки и незначительно увеличил расходы – на 25,3 млрд грн – до 1 трлн 195 млрд грн. Такое решение приняли из-за большого количество замечаний, как со стороны общественности, так и со стороны парламента. Например, в прошлой версии документов урезали деньги на зарплаты учителям, не нашли средства для полного финансирования практически ни по одной из статей расходов.

Каждую третью гривню – на долг: чего ждать украинцам от нового проекта бюджета на 2020-й

Единственная "защищенная" статья оказалась "на погашение госдолга". Так, по словам премьера, каждая третья гривня уйдет кредиторам. Это рекордные объемы выплат. Причем такая ситуация ожидается и в следующем году.

"В общем, хочу сказать, что у нас есть несколько важных вещей, которые закладываем в бюджет. Важно не увеличивать долги, а продолжать их уменьшать. До нас их очень много набрали. Каждая третья гривня в следующем году будет потрачена на долги. Поэтому мы должны сейчас с этим справиться. Мы долги погашаем", – пояснил Гончарук.

Новости
"В тяжелом состоянии": Гончарук рассказал о колоссальных тратах Украины на госдолг

По сравнению с первым чтением прибавку получили такие сферы: образование, медицина и инфраструктура (дороги и аэропорты). В 2020-м Кабмин решил развивать профессионально-технические учебные заведения и заняться школами в селах и маленьких городах. Последние "оптимизируют" (а проще говоря закроют), чтобы перевести детей туда, где есть квалифицированные учителям и оборудование.

В медицине дополнительные деньги потратят на скорые и "доступные лекарства" (программа, по которой украинцы могут получать бесплатные медицинские препараты по рецепту из больницы).

Каждую третью гривню – на долг: чего ждать украинцам от нового проекта бюджета на 2020-й

На развитие дорожной инфраструктуры будет заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году. "Это не значит, что только эти деньги потратим на дороги. Есть много идей, как увеличить эту сумму (международные партнеры и т.д.). но в бюджете 73,3 млрд – рекорд и очень показательно. Конечно, нам нужно реконструировать аэропорты (в первую очередь речь идет о полосах). Как я уже говорил, нужно бороться за каждую жизнь, но мы хотим серьезно инвестировать в дороги, чтобы снизить смертность на дорогах", – прокомментировал Гончарук.

Министерство обороны получит самый большой в своей истории бюджет. Хотя, конечно же, и этих денег недостаточно. Всего на оборону и безопасность потратят 5,45% ВВП (245,8 млрд грн). Из них Минобороны получит 116,1 млрд грн (было 102 млрд), 9 млрд госгарантий на закупку (было 3 млрд), специальная служба транспорта – 1,4 млрд грн (было 0.8 млрд). Министерству внутренних дел дадут 93 млрд грн. В основном повышение пойдет на зарплаты (об этом позже).

Магия чисел: деньги от реформ считают "по-особенному"

Деньги от продажи земли – не есть доходной частью бюджета, пояснил премьер. Мол, если деньги не приходят регулярно, то их можно использовать не на покрытие расходов, а на то, чтобы взять меньше кредитов. Поэтому в бюджете никак не отобразили возможную прибыль от рынка земли. Кстати, подробнее о том, что и как изменится, можно прочитать здесь.

А вот от легализации игорного бизнеса Кабмин планирует получить всего лишь 3 млрд грн. Эта сумма в разы ниже, чем ранее озвучивалась. Так, для примера, финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает: украинская экономика теряет около $1 млрд ежегодно за счет запрета игорного бизнеса. Так, до 2009-го в стране работало более 10 тыс. заведений, а сфера предоставляла около 200 тыс. рабочих мест. К примеру, при зарплате в 10 тыс. грн только с фонда оплаты труда ежегодно бы платили 9,9 млрд грн в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд.

При этом экс-глава Госкомпредпринимательства, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский оценивает налоговое поле минимум в 10 млрд.

Каждую третью гривню – на долг: чего ждать украинцам от нового проекта бюджета на 2020-й

Приватизация принесет всего 12 млрд грн. Хотя, как показывала практика, и этот план могут сорвать. При этом сам бюджет можно назвать скорее бюджетом должника, а не молодого реформатора. К примеру, в партии "Голос" уже успели раскритиковать документ. Нардеп Юлия Клименко заявила OBOZREVATEL: максимальный рост экономики предполагается на уровне 3%, и только при условии, что Международный валютный фонд продолжит свою программу поддержки для Украины.

"Президентское монобольшинство получило огромный кредит доверия от украинцев и имело уникальный шанс разорвать круг бедности, вывести страну на новый уровень, а украинскую экономику к росту. Но это время они потратили на законодательный спам, лоббирование собственных интересов, внутренние интриги и удовлетворения личных амбиций, которые стоят выше государственной позиции. Законопроекты от других партий, которые могли бы повлиять на бюджет, не были даже поставлены на повестку дня", – отметила Юлия Клименко.

В "Европейской солидарности" бюджет чаще всего комментирует Алексей Гончаренко. Он в свою очередь недоволен уровнем социального обеспечения. "Из того, что я уже знаю, из того, что я вчера слышал на заседании Кабмина и общался с некоторыми министрами, то социальная составляющая как осталась на очень низком уровне, так скорее всего и будет – то, конечно, в таком виде я за этот бюджет голосовать не буду", – заявил он.

Пенсии вырастут "немножко", а минималка не дотянет и до 5 тысяч

Пенсии в Украине, как отметил Гончарук, вырастут "немного". Так, минимальную и максимальную выплату пересчитают трижды. В результате к концу следующего года на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн. Так, с января пенсионеры будут получать 1638 грн, с июля – 1712 грн, с декабря – 1769 грн. Параллельно будет увеличиваться и максимальная пенсия – с 16,38 до 17,69 тыс. грн.

В то же время минимальную зарплату в Украине повысят с 4173 до 4723 грн. Стоит отметить, что это значительно меньше, чем анонсировали до этого в Кабинете министров. Так, и бывший премьер-министр Владимир Гройсман, и его вице-премьер Павел Розенко обещали, что украинцы будут минимум зарабатывать 5,5-6 тыс. грн.

Повезло полицейским и молодым учителям. Последним (если стаж меньше 10 лет) будут раз в год давать 21 тыс. грн. Для Национальной полиции зарплаты повысят на 10%, для Национальной гвардии также на 10%, пограничникам – 15%, ГСЧС – 14%, Миграционной службе – 6%.

Подробнее о "подводных камнях" нового бюджета Украины и главных рисках – читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2019" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Госбюджет-2019
Место
Украина
Теги
бюджет зарплата Накопительная пенсия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
7
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филипыч
фил филипыч
а помните как петька перекрестился за 1 млрд? так вот от чего он перекрестился от радости что сворует бабло или от боязни что киданув целую страну его бог покарает?)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россия тратит на долги 4% бюджета, а Украина 40%. Вы ещё не поняли, чего стоит "помощь" запада? А Россия ещё в 90-е поняла и сказала "спасибо, мы сами".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения