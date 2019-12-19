Катастрофа!!

Де гроші??

Повний провал доходів бюджету, який вже виправити неможливо і динаміка погіршується. Нажаль.

Як кажуть, нічого особистого, просто цифри, факти, статистика.

КМУ проводить термінові наради.

Документи та офіційні цифри свідчать про катастрофу з доходами бюджету.

- 3 млрд USD реальне невиконання планів надходження по митному і податковому напрямку.

(-56 млрд грн офіційно на кінець листопада або - 71 млрд грн якщо не рахувати надходження від НБУ)

- 5 млрд USD податковий борг (офіційно -117 млрд грн на 1.10.19)

- митниця більше року невиконує плани надходжень а останні 4 місяці повний провал

- в листопаді грошей надійшло на 300 млн USD навіть меньше, ніж рік тому

- сумну статистику можно продовжувати, але потрібно терміново розбиратися з причинами.

- наслідки катастрофічні щодня...

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