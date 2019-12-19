Катастрофа!!
Де гроші??
Повний провал доходів бюджету, який вже виправити неможливо і динаміка погіршується. Нажаль.
Як кажуть, нічого особистого, просто цифри, факти, статистика.
КМУ проводить термінові наради.
Документи та офіційні цифри свідчать про катастрофу з доходами бюджету.
- 3 млрд USD реальне невиконання планів надходження по митному і податковому напрямку.
(-56 млрд грн офіційно на кінець листопада або - 71 млрд грн якщо не рахувати надходження від НБУ)
- 5 млрд USD податковий борг (офіційно -117 млрд грн на 1.10.19)
- митниця більше року невиконує плани надходжень а останні 4 місяці повний провал
- в листопаді грошей надійшло на 300 млн USD навіть меньше, ніж рік тому
- сумну статистику можно продовжувати, але потрібно терміново розбиратися з причинами.
- наслідки катастрофічні щодня...
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