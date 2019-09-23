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23 сентября • обновлено в 11:40
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/ Рынки и компании

"Картина неблагоприятная": на рынке нефти признали серьезную проблему

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На ремонт нефтяных заводов, подвергшихся атаке дронов в Саудовской Аравии, государственной компании Saudi Aramco потребуются месяцы, а не максимум 10 недель, как предполагалось ранее.

Об этом со ссылкой на материал в The Wall Street Journal в понедельник, 23 сентября, сообщает ТАСС. По данным издания, саудовская компания в последние дни завалила своих подрядчиков, включая американскую General Electric, просьбами о немедленной помощи. Saudi Aramco обещает покрыть любые затраты, лишь бы найти запчасти, необходимые для ремонта предприятий в Абкаике и Хурайсе. Авральные работы могут обойтись королевству в "сотни миллионов долларов", пишет газета.

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"Мы по-прежнему лихорадочно ведем поиск запчастей. Картина реально не такая благоприятная, как можно подумать", – приводит издание слова одного источника в Саудовской Аравии.

В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами 14 сентября, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки. Это привело к крупнейшим в мире перебоям с добычей топлива.

Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. Ранее предполагалось, что вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия сможет к октябрю.

Для нефтезаводов нет запчастей

Для нефтезаводов нет запчастей

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября в Саудовской Аравии вспыхнул крупнейший в мире нефтезавод.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектах.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Саудовская Аравия
Тег
нефть
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70rus xxx
70rus xxx
Когда Украина успела в ОПЕК вступить,что так за нефть озабочена?
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