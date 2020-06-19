"Карпатыгаз" положительно оценивает промежуточное решение Стокгольмского арбитража

В рамках рассмотрения арбитражного спора между АО "Укргаздобыча" (истец) и ООО "Карпатыгаз" и Мисен Энтерпрайзис АБ (ответчики) в арбитражном деле V2016/114 Арбитражный институт Торговой палаты. Стокгольма принял второе частичное окончательное решение.

В этом решении Арбитражный суд зафиксировал доли участников совместной деятельности в общем имуществе, а также указал на то, что АО "Укргаздобыча" обязано выплатить ООО "Карпатыгаз" и Мисен Энтерпрайзис АБ суммы, равные их долям в чистой стоимости общего имущества.

Кроме того, Арбитражный суд определил, что АО "Укргаздобыча" несет 65% арбитражных расходов и указал сумму арбитражных расходов, которую АО "Укргаздобыча" обязано выплатить в пользу ответчиков.

Напомним, что в рамках арбитражного дела V2016/114 АО "Укргаздобыча" заявило требование к ответчикам о признании договора о совместной деятельности недействительным и альтернативную требование о расторжении договора в связи с его грубым нарушением ответчиками. Однако, первым частичным окончательным решением Арбитражный суд отказал в этих требованиях при отсутствии доказанных оснований и разорвал договор о совместной деятельности в связи с изменением обстоятельств и невозможностью достижения цели договора.

ООО "Карпатыгаз" положительно оценивает оба частичных решения Арбитражного суда.

Компания сообщила, что за период с февраля 2011 по июль 2018 в рамках договора о совместной деятельности:

на 25 месторождениях проведено 173 операции по капитальному ремонту скважин, восстановление ликвидированных скважин, интенсификации бездействующих и малодебитных скважин;

70 скважин введено в эксплуатацию;

пробурено и введено в эксплуатацию 4 новых скважины;

построено 7 дожимных компрессорных станций суммарной мощностью 73 МВт, которые принимают участие в добыче 45% природного газа, добываемого АО "Укргаздобыча"; еще 5 ДКС суммарной мощностью 31,5 МВт находятся на разных этапах строительства;

введено в эксплуатацию 19 коммерческих узлов учета;

дополнительно добыто 3,257 млрд куб. м. природного газа;

дополнительно добыто более 80,453 тыс. т газового конденсата;

дополнительно добыто более 137,757 тыс. т нефти;

дополнительно изъято почти 15,8 тыс. тонн сжиженного газа;

было инвестировано и реинвестировано в инфраструктуру нефтегазового комплекса Украины 3,54 млрд грн (около 370 млн. долларов США);

уплачено налогов в Государственный бюджет Украины в размере 11,260 млрд. грн;

объем привлеченного внешнего инвестирования составляет около 120 млн. долларов США;

было создано более 200 рабочих мест в 5 областях Украины.

"ООО "Карпатыгаз" гордится участием в таком масштабном инвестиционном проекте и достижениями, полученными во время осуществления совместной деятельности, направленными на развитие газонефтяной инфраструктуры Украины и укрепление энергетической независимости страны", – говорится в заявлении компании.