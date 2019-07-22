Кардинальный разворот доллара в Украине: аналитик озвучил неожиданный прогноз

Курс доллара с 20 до 27 июля снизится с 25,8 до 25,6 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. При этом до парламентских выборов большинство экспертов, в том числе и Иосуб, ожидали незначительную девальвацию гривни.

"Гривня отреагировала на предварительные данные выборов достаточно уверенно, доллар с пятницы подешевел на межбанке и наличном рынке на 5-10 копеек. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,6/25,9 грн", – прогнозирует аналитик.

Курс доллара

На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще показал рост, на других же сегментах валютного рынка доллар снизился на 0,2-0,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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