Карантин продлили: "Укрзалізниця" сообщила, как вернуть билет на поезд

В "Укрзалізниці" в связи с продлением карантина напомнили, что вернут деньги за все билеты на поезда, рейсы которых были отменены после 18 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании на ее сайте в среду, 25 марта.

Карантин в Украине

"Пассажиры могут вернуть билеты на все поезда имевших отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета", – сказано на сайте перевозчика.

Там добавили, что возобновят железнодорожное пассажирское сообщение после того, как правительство примет решение об этом.

Как вернуть деньги

если билет был куплен в кассе, деньги за него можно будет вернуть в кассе и после завершения карантина (в срок 90 и 180 дней от запланированной даты поездки для внутренних и международных рейсов);

если билет куплен онлайн – через раздел "Возврат билетов" в мобильном приложении УЗ.

Как вернуть билеты на поезд "Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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