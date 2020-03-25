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25 марта • обновлено в 19:06
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Карантин продлили: "Укрзалізниця" сообщила, как вернуть билет на поезд

1.2т
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В "Укрзалізниці" в связи с продлением карантина напомнили, что вернут деньги за все билеты на поезда, рейсы которых были отменены после 18 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании на ее сайте в среду, 25 марта.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Пассажиры могут вернуть билеты на все поезда имевших отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета", – сказано на сайте перевозчика.

Там добавили, что возобновят железнодорожное пассажирское сообщение после того, как правительство примет решение об этом.

Как вернуть деньги

  • если билет был куплен в кассе, деньги за него можно будет вернуть в кассе и после завершения карантина (в срок 90 и 180 дней от запланированной даты поездки для внутренних и международных рейсов);

  • если билет куплен онлайн – через раздел "Возврат билетов" в мобильном приложении УЗ.

Как вернуть билеты на поезд

Как вернуть билеты на поезд

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

  • В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця билеты на поезд
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