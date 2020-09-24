Камбмин передумал возвращать миллионные зарплаты топ-менеджерам ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабмин передумал снимать карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Решение об отмене ограничения исчезло из одобренного правительством постановления о пересмотре карантина, сообщил Finclub. Напомним, благодаря ему зарплаты некоторых руководителей банков могли бы вернуться к суммам более миллиона гривен в месяц.

Зарплатные нормы должны были "доработать" в течение суток, но после доработки они исчезли.

"Обнародованое постановление правительства №848 от 16 сентября с новыми карантинными правилами не содержит ни одного упоминания об изменении или отмене зарплатных ограничений в государственных банках. При этом, согласно базе законодательства, распоряжение правительства №477-479-р, которые с 29 апреля регулируют ограничения зарплат в трех госбанках, до сих пор действуют и никаких изменений в них в сентябре не вносили", – говорится в публикации.

Сколько платят топам в банках

В госбанках такого уровня зарплаты у топ-менеджеров достигают 15 млн грн в год или 1,25 млн грн в месяц.

А глава набсовета "ПриватБанка", в прошлом эксперт-консультант МВФ, Шэрон Иски, по данным СМИ, получает $2 тыс. зарплаты в день, что составляет примерно $60 тыс. (1,68 млн грн) в месяц или $730 тыс. (20,44 млн грн) в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности – судей.

Позже Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений. Согласно ему, признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджет на 2020 год, а производство по документу правительства было закрыто.

28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.

16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.