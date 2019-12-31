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31 декабря • обновлено в 15:45
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Какой объем газа прокачает Россия через Украину в 2020 году: названа цифра

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По предварительным подсчетам, в 2020 году Россия должна транзитировать через территорию Украины порядка 75 млрд куб. метров газа.

Этот прогноз осуществится при условии, что страна-агрессор не успеет достроить газопровод "Северный поток-2", отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе брифинга 31 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Скриншот видео

"Я ожидаю, что в следующем году "Северный поток-2" ввести в эксплуатацию не удастся. Я не могу комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но исходя из информации, которой я владею, Российская Федерация пока не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2", – объяснил Коболев.

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"Если это предположение верно, то, по моим расчетам, объем транзита через украинскую территорию может достичь до 75 млрд кубометров. Почему 75? Можно легко объяснить, беря текущий транзит (это примерно 90). Мы точно потеряем "Турецкий поток". Это -15, остается 75", – добавил он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Рынок газа
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" транзит газа
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hunt andres
hunt andres
Напрасно этот м*дак ожидает. Да еще и 75)))
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