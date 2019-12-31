Какой объем газа прокачает Россия через Украину в 2020 году: названа цифра

По предварительным подсчетам, в 2020 году Россия должна транзитировать через территорию Украины порядка 75 млрд куб. метров газа.
Этот прогноз осуществится при условии, что страна-агрессор не успеет достроить газопровод "Северный поток-2", отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе брифинга 31 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Андрей Коболев
Скриншот видео
"Я ожидаю, что в следующем году "Северный поток-2" ввести в эксплуатацию не удастся. Я не могу комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но исходя из информации, которой я владею, Российская Федерация пока не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2", – объяснил Коболев.
"Если это предположение верно, то, по моим расчетам, объем транзита через украинскую территорию может достичь до 75 млрд кубометров. Почему 75? Можно легко объяснить, беря текущий транзит (это примерно 90). Мы точно потеряем "Турецкий поток". Это -15, остается 75", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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