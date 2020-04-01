Какие аптеки сейчас делают скидки?

Роботизированные аптеки заботятся о каждом. Чтобы проявить заботу о людях, они инициировали большую акцию. С 1 апреля по 30 мая будут действовать скидки на различные группы товары: противовирусные и противоаллергические препараты, средства гигиены, витамины, детское питание. Роботизированные аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодія" делают шаг навстречу людям. Пока действуют скидки до 25%, можно покупать нужные товары и экономить.

Фармбренды "Аптека Шар@" "Аптека Копейка" "Аптека АНЦ" и "Благодія" стремятся сохранить доверие людей, которые приходят в аптеку за помощью. Большая акция* продлится два месяца, чтобы каждый желающий успел приобрести нужные товары со скидками до 25%. Ответственные аптеки работают для каждого человека. В акционный перечень включены товары для детей и взрослых.

Лекарства со скидками

Чтобы никому не приходилось выходить из дома лишний раз, роботизированные аптеки не ограничивают покупателей в количестве товаров. Вы можете за один визит сделать покупки для себя и пожилых родственников. Если переживаете, что нужные товары не дождутся в аптеке, сделайте предварительный заказ. Свяжитесь с аптечной справкой по телефону 5900. Обязательно укажите адрес аптеки, где вам было бы удобно забрать заказанные товары и оплатить покупку.

Роботизированные аптеки прилагают максимум усилий, чтобы помочь населению сохранить здоровье. На определенные товары они снижают цены до 25%, чтобы все имели возможность делать важные покупки.

Пока вся Украина находится на карантине, просмотрите, есть все необходимое в домашней аптечке. Если запасы почти иссякли, посетите роботизированную аптеку. Там два месяца продлятся большие скидки – до 25%. Акционные цены будут действовать до 30 мая текущего года. Делайте покупки в аптеках, которым доверяют!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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