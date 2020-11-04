Когда до конца года остается два месяца, начинаешь понемногу анализировать рабочие результаты, подводить итоги и выстраивать стратегии дальнейшего развития. Всем ясно, что 2020-й многое изменил, показал и многому научил. А самое главное он обучил нас быстро приспосабливаться к новым нормам жизни – даже тех, кто не особо хотел. McKinsey традиционно впереди планеты всей и публикует свою аналитику с прогнозами. Выбрала главное из нее.

Состояние платежной экосистемы

В целом, мы видим, что события первого полугодия продолжаются и оказывают дальнейшее влияние. Исследование McKinsey предлагает девять макроэкономических сценариев выхода из коронакризиса. Из них, согласно опросу более 2000 руководителей по всему миру, наиболее вероятным исходом является сценарий сдержанного восстановления (A1), который включает дальнейшую угрозу вируса и сдержанное постепенное восстановление экономики с региональными различиями.

Применяя сценарий A1 к глобальным платежам, согласно анализу McKinsey, функционирование большинства категорий платежных операций будет иметь позитивные тенденции, поскольку карантинные ограничения частично отменяются, а новые поведенческие привычки в использовании электронных платежей в значительной степени сохраняются. С другой стороны, комиссия за операции, которая является компонентом дохода платежных операторов и банков, вероятно, будет оставаться уменьшенной в течение длительного периода. Многое будет зависеть от различий в структуре расходов до и после кризиса. Например, расходы на уличное питание, поездки и развлечения, которые часто сопряжены с более высокими операционными сборами, вряд ли восстановятся в ближайшем будущем.

Что касается глобального платежного сектора, события 2020 года изменили ожидания и значительно ускорили некоторые существующие тенденции. Кризис, связанный с Covid-19, и его многочисленные последствия, в том числе правительственные меры по защите граждан и быстрые изменения в поведении потребителей, повлияли на операционную среду крупных и малых предприятий по всему миру. Что касается платежного сектора, то мировые доходы снизились примерно на 22% в первые 6 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Но, как было отмечено, важную роль для игроков, стран и продуктов играют региональные различия.

Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Китая) может пострадать в большей степени, поскольку модель получения доходов значительно подвержена сокращению чистого процентного дохода банка, растущему давлению со стороны правительств в отношении комиссий за транзакции и больше зависит от таких отраслей, как туризм и международные денежные переводы.

Восстановление отрасли в Европе скорее всего будет более быстрым по двум причинам. Во-первых, чистый процентный доход банка был и так максимально сжат до кризиса, связанного с Covid-19. Во-вторых, поддерживается рост благодаря распространению цифровых технологий в Южной и Восточной Европе, а также с помощью государственного стимулирования отрасли.

В Северной Америке положительные стороны ускоренного перехода на цифровые каналы были значительно уравновешены ситуацией с кредитными картами – задолженности снизились примерно на 29 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Учитывая, что кредитные карты являются крупнейшим источником доходов от платежей в регионе (примерно 44 процента), только сокращения непогашенных сумм будет достаточно для того, чтобы перевесить выгоды от более широкого использования цифровых каналов.

В Латинской Америке, где значительная часть населения не пользуется банковскими услугами, использование наличных средств, вероятно, останется на прежнем уровне. Однако среди населения, которое пользуется мобильными кошельками, растет популярность мобильных кошельков, например PLIN и Yape: с декабря 2019 года им удалось привлечь более миллиона пользователей, и пандемия поспособствовала этому.

На что важно обратить внимание?

В этом году реальной проблемой (как и реальной возможностью) стала задача приспособиться к быстрым изменениям. Если она будет должным образом реализована, глобальное влияние на рынок платежей может быть более позитивным.

Долгосрочное прогнозирование в нынешних обстоятельствах крайне сложно. Необходимо учитывать разные аспекты от восстановления экономики до мировой торговли и неопределенности с пандемией. Однако очевидными являются привилегии компаний с гибкой и адаптивной системой работы. McKinsey выделяет основные направления, которым руководителям финансовых компаний стоило бы уделить особое внимание.

Выбор вектора работы. Большое значение имеет ваш клиентский портфель. Рост заметно ускоряется в сегменте малых и средних предприятий, бизнес-моделях B2B2C и среди новых платформ для клиентов (трансграничная электронная коммерция). Переход к цифровым технологиям позволяет поставщикам создавать более индивидуальные решения, и клиенты продемонстрировали готовность платить за них.

Услуги и решения, а не финансовые продукты. Коммерческие клиенты ожидают, что банковские и платежные партнеры увеличат объем продаж за счет улучшения качества обслуживания конечных потребителей и внедрения новых бизнес-моделей – например, B2B2C кредиты и системы лояльности. Если коротко – внедрение инструментов, которые предоставляют расширенный функционал, а не просто возможность управления денежным потоком. Для потребителей этап платежа отходит на задний план в процессе покупки – им необходим "помощник", а не просто способ оплаты.

Выполнение плановых показателей. Банковские платежные операции и эквайринг почти на десять лет отстают от технологических и телекоммуникационных секторов в области продаж и работы с клиентами. В этих отраслях существует совершенно другой набор профессиональных знаний и навыков продаж и обслуживания, которые предоставляют наилучшие решения для рынка. Заполнение этого десятилетнего разрыва в течение следующих двух лет принесет значительную пользу.

Клиентский опыт в сфере банковских услуг. Новые вызовы в цепочках поставок и растущее давление помогают решить вопрос недочетов в международных расчетах и торговле. Давно необходимая оптимизация процессов потребует фундаментальных организационных изменений.

Смена акцента с временной стоимости денег на денежную стоимость времени. Переход на цифровые технологии требует переосмысления работы организации через призму взаимодействия клиента с компанией. Большинство игроков составляют план развития на следующие пять-шесть лет для реализации такой трансформации. Но с учетом изменившейся конъюнктуры доходов и ожиданий рынка, вызванных новой средой, лучшие найдут способ осуществить эту трансформацию в течение 1,5-2 лет.

События и тенденции 2020 года, несомненно, изменили смысл платежей. Трансформации в 2020 году происходят в четыре-пять раз быстрее, чем раньше. Это заставляет всех участников платежной системы быстро совершенствовать и адаптировать свои процессы к новым нормам жизни, чтобы сохранять прежние позиции и результаты.

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