Как закон Ляшко изменил украинскую металлургию

Благодаря "металлургическому" закону Олега Ляшко, которым Верховная Рада увеличила экспортная пошлина на металлолом с 30 до 42 евро за тонну, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича сырье и стабильно работает.

В этом воочию убедился лидер Радикальной партии, находясь с рабочей поездкой на заводе.

В частности, на простаивание меткомбината за нехватки сырья ильичевцы пожаловались политику во время последнего его визита. Тогда Ляшко решительно взялся за спасение завода и много других металлургических предприятий по всей стране, которые имели аналогичную проблему.

"В прошлом году, когда я сюда приезжал, ваш завод простаивал без работы 2-3 месяца, потому что не было сырья и нормального железнодорожного сообщения. Благодаря нашему "металлургическому" закону появляется сырье, а значит - работа и зарплата. Кроме того, на днях я разговаривал с премьер-министром Гройсманом о реконструкции железнодорожного сообщения Камыш-Заря-Волноваха, чтобы пропускная способность его была 22 маршрута в сутки. Это даст возможность более вывозить продукции, чтобы вы не работали на склад", - отметил Ляшко.

Также лидер РПЛ убежден, что без сильной металлургии не будет сильной экономики, а украинцы продолжат массово выезжать на заработки за границу.

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"Моя задача - чтобы вы работали в родной стране, а не в Польше, Португалии или Италии. Потому что это - единственная возможность сделать Украину сильной. С сильной металлургией будет сильная экономика и сильная страна. Если мы будем торговать сырьем, а не готовой продукцией, будем одалживать и просить помощи - будем всегда бедными. Сильными будем тогда, когда будет литься металл, собираться хлеб, производиться своя продукция. Я хочу приезжать на предприятия, которые будут работать, где люди будут иметь работу и зарплату", - рассказал народный депутат.

Кроме того, Олег Ляшко рассказал, что сейчас добивается выделения средств на ремонт дороги из Запорожья в Мариуполь.

"Кто ездит в Мариуполь, знает, что дороги нет вообще. Я добиваюсь, чтобы были выделены деньги на ремонт этой дороги. Это где-то 2 миллиарда гривен. Тогда можно будет в Запорожье за ​​3:00 добраться, а не так, как сейчас - 5:00 трястись по тем колдойобинах. Как беременная ехать, так может и родить в машине! Поэтому очень важно, чтобы в Мариуполь можно было быстро добираться и город не был отрезан от Украины", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко выступил за повышение зарплат и пенсий в Украине.