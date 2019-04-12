Как выборы повлияют на курс доллара в Украине: озвучен прогноз

В Украине до завершения второго тура выборов аналитики не ожидают резкого изменения курса гривни по отношению к доллару в ту или иную сторону.

"С большой долей вероятности, последующие несколько недель торги на межбанке пройдут в диапазоне 26,5-27,3 гривны/доллар. До окончания второго тура выборов, скорее всего, сохранится высокая волатильность", – заявил представитель "ОТП Банка" Юрий Крохмаль в комментарии "РБК-Украина".

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели значительных изменений курса не произойдет, и он будет колебаться в пределах 26,7-27,3 гривны/доллар", – подчеркнул Александр Мартыненко из финансовой группы ICU.

Говорить о более отдаленной перспективе стоимости гривни на валютном рынке эксперты не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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