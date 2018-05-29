Как вернуть заробитчан в Украину: появилась идея

На сегодняшний день, чтобы минимизировать негативные последствия трудовой миграции необходимо создать условия при которых, украинцы, уехавшие на заработки, будут заинтересованы в том, чтобы вернуться.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал украинский предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель общественного объединения "Нова країна" Валерий Пекар, отметив при этом, что по его мнению, миграция – это нормально.

"Миграция в современном развитом мире является нормальным, здоровым явлением. После того как Европейский союз открыл свои границы, огромное количество европейцев переехало из одной части стран в другую: из Литвы люди выезжали в Великобританию, из Польши – во Францию, в то время как французы едут в Квебек, где они чувствуют себя более комфортно и видят больше возможностей для развития. И в целом все едут в ту же Америку и другие страны, где сегодня есть инновационный потенциал. Поэтому миграция – это нормально", - отметил Пекар.

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По его словам, вместе с тем есть страны мира, которые в свое время потеряли огромное количество населения, именно из-за миграции. "Например, Ирландия. Но сегодня она - одна из самых развитых стран мира. Поэтому главное – не бояться миграции, а создать такие условия, чтобы люди, уезжая, возвращались. Это не катастрофа. Давайте посмотрим, кто выезжает? Мы не можем иметь единого инструмента, который сможет предотвратить все виды миграции, для каждого из них необходимо что-то свое. Выезжают промышленные и сельскохозяйственные работники, они просто уезжают за более высокими зарплатами. Когда в соседнюю страну можно добраться автобусом и получить на 300 евро больше, то они так и сделают. Это говорит о необходимости увеличения заработной платы, увеличения рабочих мест и реального развития экономики", - заявил Пекар.

Он также добавил, что еще одна категория – студенты, которые заинтересованы в том, чтобы получить высокий уровень образования. " В Украине лишь несколько университетов могут дать образование европейского уровня. Нужно давать больше автономии университетам, нужны независимые ректоры, наблюдательные советы, то есть нужно что-то делать, чтобы они перестали быть советскими, а стали современными. Следующая категория людей – это предприниматели, она, возможно, сравнительно небольшая, но если из Украины уедет 100 тысяч критически важных людей, то можно закрывать страну, выключать свет в аэропорту, ничего хорошего здесь уже не будет. К счастью, они пока что все тут. Но предпринимательская миграция – это за возможностями делать бизнес, у нас есть огромная проблема с безопасностью бизнеса, с возможностями его развития", - заявил Пекар.

Говоря о том, ко именно уезжает из страны, Пекар отметил: "Едут высококвалифицированные игроки – айтишники, врачи. В принципе, они и здесь неплохо зарабатывают, дискреционный доход, который они получают на руки, у программиста высокой квалификации в Украине и в Дании одинаков. Возможно, в Дании чуть-чуть выше, но и уровень жизни там выше. С точки зрения уровня жизни и доходов программисты себя здесь чувствуют достаточно нормально, как и квалифицированные работники других высокотехнологичных и высокоинтеллектуальных профессий. За чем они тогда едут? Точно не за лучшим заработком. А за лучшими условиями жизни – едут за безопасностью, качественными социальными институтами, средой, где можно развиваться. И, наконец, едут ученые. Вот эта категория граждан очень конкретно едет за возможностями делать науку и получать за это деньги – тем, чего нет здесь. Вот для того, чтобы прекратить миграцию, для каждой этой категории надо что-то предложить. И ключом к этому является развитие бизнеса".

В то же время, говоря о том, как минимизировать негативные последствия миграции, Пекар отметил: " Поскольку мы не можем остановить эмиграцию, нам важны две вещи. Первая – чтобы те люди, которые уезжают, не теряли связь с Украиной. К счастью, в отличие от предыдущих волн миграции, когда люди выезжали полностью и разрушали все социальные связи, а сюда присылали деньги как некий откуп за то, что они эти связи разорвали, сегодняшняя миграция происходит без разрыва всех связей. Здесь очень важно, чтобы они оставались украинцами, следили за тем, что здесь происходит, чтобы они чувствовали, что кому-то нужны, не только как источник денег, а они нужны здесь именно как граждане, что о них думают, что их голоса нужны на выборах, их мнение нужно, несмотря на то, что сейчас они там. Мне тут вспоминаются слова епископа Бориса Гудзяка, сейчас он занимается католиками во Франции и Бенилюксе и тратит много сил на то, чтобы люди продолжали чувствовать себя украинцами и чтобы не ассимилировались там полностью".

Пекар также отметил, что Украина – это страна огромных возможностей. "Наша миграционная политика ужасна. Ничего в стране не приспособлено для того, чтобы образованные, полезные люди сюда ехали. Тогда кто будет сюда приезжать? Люди славянских народов и из стран Средней Азии, украинцы из России, которые наконец вспомнили, что их фамилия заканчивается на "ко" и что на своей родине сейчас лучше жить, чем в авторитарной России, которая в каждый момент может разрушиться и оставить десятки миллионов людей голодными и несчастными", - заявил Пекар.

"Сюда будут ехать квалифицированные работники с Ближнего Востока и из Средней Азии, Украина будет становиться многонациональным государством. Но страна к этому вообще не готова, ни институционально (миграционная служба, полиция, проживание, разрешения на работу), ни психологически, ни идеологически. Представьте себе, что в наших городах станет на несколько тысяч больше выходцев из Азии – от Ближнего Востока до Дальнего Востока. Готовы ли украинцы к этому? Как этим людям ассимилироваться? Как им стать украинцами? Как их будут воспринимать те, кто считают себя носителями украинского национализма? Они считают себя носителями модерного национализма, но среди них очень многие являются носителями архаического национализма. И именно они будут мешать нам стать передовой нацией", - заявил Пекар.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что по словам украинского предпринимателя и общественного деятеля Валерия Пекаря отчет Европейского суда аудиторов говорит от том, что Украина получила грозное предупреждение.