Как украинцам оформить отпуск и получить зарплату выше: хитрости закона

В Украине, согласно действующего законодательства, для того, чтобы уйти в отпуск и не потерять часть зарплаты, отпуск лучше оформлять на семь дней, а не только на пять рабочих. При этом, если захватить выходные до отпускной недели и во время ее, то размер заработной платы даже вырастет.

О том, как правильно оформить отпуск в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто имеет право на отпуск?

В Украине, согласно действующему Кодексу законов о труде, отпуск могут оформить те, кто проработал как минимум полгода. Но, если работодатель разрешит, уйти в отпуск можно и раньше.

За каждый отработанный месяц полагается 2 дня отпуска. То есть если попросить отпуск через 2 месяца работы, по закону могут дать всего 4 оплачиваемых дня. По согласованию с работодателям отпуск можно оформить за свой счет.

"Ежегодные основной и дополнительный отпуска в первый год работы предоставляются работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии", - говорится в Кодексе Законов о Труде (КЗОТ).

Если непрерывно проработали как минимум 6 месяцев, то можно пойти в отпуск хоть на 24 дня. Правда, такой продолжительный перерыв в работе допускается, только если работодатель дал согласие.

Если есть производственная необходимость, в отпуск могут не отпустить. Перерывы в работе планируются заранее, чаще всего представитель отдела кадров составляет соответствующий график или предлагает сотрудникам назвать даты, когда они хотят отдохнуть. График в письменном виде должны показать работнику, и он должен согласиться с ним.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL добавляет: часть украинцев имеет право на более продолжительный отпуск. К примеру, педагоги, те, кто работает за компьютером (офисные сотрудники) могут рассчитывать на дополнительные дни отпуска.

"24 дня – установленный законом минимум. Если вы работаете за компьютером, то имеете право на дополнительные четыре дня отпуска. Люди с инвалидностью первой и второй группы могут претендовать на 30 дней отпуска, для третьей группы – 26 дней. Для работников младше 18 лет отпуск установлен на уровне 31 календарного дня", – поясняет юрист.

Как пойти в отпуск и заработать больше?

Отпуск предоставляется с сохранением зарплаты, но здесь есть важный момент: считается оплата отпускных по-особому. Если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то зарплата будет выше.

Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Отдых в Украине PIxabay

Так, работник с такой зарплатой, который решил отдохнуть 7 дней и оформил себе отпуск на 5 рабочих дней, по итогам месяца получит 7726,5 гривни зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. То есть в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривню, вместо положенных 10 тысяч. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных до отпуска + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривни. А совокупная зарплата за месяц составит 10776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн.

Сколько стоит отпуск

Лето 2020-го – период расцвета внутреннего туризма, рассказывает менеджер по туризму Алена Гробняк. Украинцы боятся лететь даже в Турцию или Египет, которые еще совсем недавно и по цене, и по предложению казались куда более привлекательнее местных курортов.

Семьи традиционно едут на отдых на Азовское побережье, а молодые люди предпочитают отдых в Одессе, рассказывает Гробняк. "Услугами туристических агентств для внутреннего туризма у нас пользоваться не принято. Туры в Египет, Турцию покупают, но сейчас примерно имеем 20% от прошлогоднего спроса", – рассказывает Гробняк.

По оценкам экспертов, минимальный отпуск в Украине на семью из трех человек обойдется в 10 тыс. грн. За эти деньги можно провести время на Азовском побережье. В Одессе аренда жилья на сутки варьируется от двух тысяч гривен.

"Если вы хотите отдохнуть в Одессе, готовьтесь к толпам и очередям. Сейчас Южная столица превратилась чуть ли не в единственный курорт с развитой инфраструктурой", – говорит Гробняк.